Стало известно, что произошло с пассажирским Boeing, который на днях был "замечен" над Украиной

Самолет не мог залететь в воздушное пространство Украины

Самолет "Турецких авиалиний", который якобы пролетел 22 мая над Украиной, продолжил выполнять свои рейсы. Больше подобных "глюков" замечено не было.

Об этом свидетельствую данные портала Flightradar. "Телеграф" изучил историю полетов этого судна за последние несколько дней.

Согласно данным, 22 мая два самолета с номером THY3901 выполняли полеты из Анталии (Турция) в Кишинев (Молдова). Речь идет о Boeing 737-800 (двухдвигательный) и Boeing 737-8F2. Первый самолет осуществлял вылет из Кишинева в 00:28, а приземлился в Анталии в 02:11 с опозданием на восемь минут. А второй самолет летел раньше — вылетел в 21:05 из Кишинева, а приземлился в Анталии в 23:15.

Согласно онлайн-маршруту на картах, который сохранился в программе, ни один из этих рейсов не пролетал над Украиной. Их путь пролегал над Молдовой, Румынией, Болгарией и Турцией. Маршрут полета даже не предполагал залета на территорию Украины.

Как "Телеграфу" рассказали на госпредприятии "Украэрорух", у программы Flightradar случился технический сбой. Никакие самолеты не были замечены в воздушном пространстве нашей страны, так как оно закрыто для всех судов из-за полномасштабного вторжения России. Руководитель предприятия Андрей Ярмак успокоил украинцев.

Напомним, что Flightradar якобы зафиксировал пассажирский "Боинг", принадлежащий "Турецким авиалиниям". Он появился на радаре примерно в 21:30 возле Белой Церкви, и через полчаса сел где-то рядом с Винницей.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине планируют возобновить перелеты. Аэропорты хотят открыть к концу 2024 года и Украина уже работает над этим с союзниками.