Под Киевом вспыхнул мощный пожар: дым видно издалека (фото и видео)
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В Киевской области около полудня в субботу вспыхнул мощный пожар. По предварительным данным, вспыхнул лес за Вышгородом, в селе Новые Петровцы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Люди публикуют фото и видео с места.
В небо поднимаются густые столбы дыма. Судя по ним, площадь, которую охватил огонь, довольно значительная. Отметим, на территории села Новые Петровцы находится парк-памятник Межигорье, ранее бывший резиденцией президента Украины Виктора Януковича.
Официальных сообщений о пожаре на момент публикации нет. Также неизвестна причина возгорания. Некоторые предполагают, что он мог стать последствием опасных детских игр со спичками.
Стоит отметить, что 25-28 мая на большинстве территорий Украины, в том числе и на Киевщине, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом предупредили синоптики.
Как сообщал "Телеграф", 21 мая, в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар. Черный дым за считанные минуты окутал целый район и его было видно из разных точек столицы.