Під Києвом спалахнула потужна пожежа: дим видно здалеку (фото та відео)

На Київщині близько полудня в суботу спалахнула потужна пожежа. За попередніми даними, спалахнув ліс за Вишгородом, у селі Нові Петрівці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Люди публікують фото та відео з місця.

У небо здіймаються густі стовпи диму. Судячи з них, площа, яку охопив вогонь, є досить значною. Зазначимо, на території села Нові Петрівці розташовано парк-пам’ятник Межигір’я, який раніше був резиденцією президента України Віктора Януковича.

Офіційних повідомлень про пожежу на час публікації немає. Також невідома причина займання. Дехто припускає, що вона могла стати наслідком небезпечних дитячих ігор із сірниками.

Варто зазначити, що 25-28 травня на більшості територій України, зокрема й на Київщині, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попередили синоптики.

Як повідомляв "Телеграф", 21 травня, у Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа. Чорний дим за лічені хвилини огорнув цілий район і його було видно з різних точок столиці.