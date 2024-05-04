Украина может получить дополнительную помощь за счет активов России: нужно только решение G7

США планируют собрать группу партнеров для реализации плана дополнительной помощи.

США и страны "Большой семерки" (G7) ведут переговоры о том, чтобы предоставить Украине дополнительную помощь в размере как минимум 50 миллиардов долларов. Вашингтон желает привлечь к этому плану всех членов G7, а возмещать расходы предлагает за счет процентов по замороженным активам России.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что США планируют собрать группу партнеров для оказания помощи и давят на них, чтобы договоренность была подписана на саммите G7 в июне этого года в Италии.

Издание отмечает, что план США показывает решимость Вашингтона в поддержке Украины. План озвучили почти сразу после того, как Конгресс США после полугода задержки наконец-то принял для Украины помощь в размере в 61 млрд долларов. Кроме того, план США создает дополнительное давление на Европейский Союз: членам ЕС, имеющим замороженные активы РФ, будет все сложнее придумывать причины их неиспользования.

Однако источники сказали изданию, что даже предварительные переговоры были достаточно тяжелыми. Поэтому подписание соглашения может растянуться на месяцы, а Соединенные Штаты не станут реализовывать этот план самостоятельно.

"Это то, что мы хотим и обсуждаем. В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся "Большая семерка", а не просто, чтобы Соединенные Штаты делали это в одиночку", — заявила министр финансов США Джанет Йеллен, комментируя план.

Ранее "Телеграф" писал, куда Украина потратит деньги, полученные в качестве доходов от российских замороженных активов. Некоторые европейские партнеры беспокоились, чтобы эти средства не пошли на оружие и войну.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обсудит с партнерами по ЕС предложение использовать 90% доходов от замороженных активов РФ для покупки вооружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти деньги будут направлены в Европейский фонд мира, а оставшиеся переведут в бюджет союза для укрепления потенциала украинской оборонной промышленности.