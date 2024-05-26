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Вы должны знать, чтобы не нарваться на неприятности: какие документы нужно иметь для проверки на блокпосте

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Проверка документов Новость обновлена 26 мая 2024, 18:33
Проверка документов. Фото Коллаж "Телеграф"

Если гражданин не предоставит свои документы на блокпосте, ему выпишут штраф в размере от 3400 гривен до 5100 гривен

С 18 мая 2024 вступил в силу закон о мобилизации Украины. Документ обязывает всех мужчин от 18 до 60 лет постоянно носить при себе военно-учетный документ.

В то же время, для путешествий нужны и другие бумаги. "Телеграф" рассказал, какие документы проверяют на блокпосте.

На блокпосте проверяют документы, подтверждающие личность. Это может быть:

  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • дипломатический паспорт Украины;
  • служебный паспорт Украины;
  • удостоверение личности моряка;
  • удостоверение члена экипажа;
  • удостоверение личности на возвращение в Украину;
  • временное удостоверение гражданина Украины.

При выезде из отдельного населенного пункта, на блокпосте также могут попросить предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:

  • удостоверение водителя;
  • удостоверение личности без гражданства для выезда за границу;
  • вид на постоянное проживание;
  • вид на временное проживание;
  • карточка мигранта;
  • удостоверение беженца;
  • проездной документ беженца;
  • удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
  • проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита;

Также военнообязанные мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы:

  • удостоверение о приписке к призывному участку (выдается призывникам);
  • военный билет или временное удостоверение военнообязанного (выдается военнообязанным и военнослужащим).

В случае если гражданин не предоставит свои документы на блокпосте, ему выпишут штраф в размере от 3 400 гривен до 5 100 гривен.

Напомним, для украинских военнообязанных запустили новое приложение "Резерв+". "Телеграф" рассказал, что это за приложение и как он будет работать.

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