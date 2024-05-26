Вы должны знать, чтобы не нарваться на неприятности: какие документы нужно иметь для проверки на блокпосте
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Если гражданин не предоставит свои документы на блокпосте, ему выпишут штраф в размере от 3400 гривен до 5100 гривен
С 18 мая 2024 вступил в силу закон о мобилизации Украины. Документ обязывает всех мужчин от 18 до 60 лет постоянно носить при себе военно-учетный документ.
В то же время, для путешествий нужны и другие бумаги. "Телеграф" рассказал, какие документы проверяют на блокпосте.
На блокпосте проверяют документы, подтверждающие личность. Это может быть:
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- дипломатический паспорт Украины;
- служебный паспорт Украины;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение члена экипажа;
- удостоверение личности на возвращение в Украину;
- временное удостоверение гражданина Украины.
При выезде из отдельного населенного пункта, на блокпосте также могут попросить предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:
- удостоверение водителя;
- удостоверение личности без гражданства для выезда за границу;
- вид на постоянное проживание;
- вид на временное проживание;
- карточка мигранта;
- удостоверение беженца;
- проездной документ беженца;
- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
- проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита;
Также военнообязанные мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы:
- удостоверение о приписке к призывному участку (выдается призывникам);
- военный билет или временное удостоверение военнообязанного (выдается военнообязанным и военнослужащим).
В случае если гражданин не предоставит свои документы на блокпосте, ему выпишут штраф в размере от 3 400 гривен до 5 100 гривен.
Напомним, для украинских военнообязанных запустили новое приложение "Резерв+". "Телеграф" рассказал, что это за приложение и как он будет работать.