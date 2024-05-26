Вы должны знать, чтобы не нарваться на неприятности: какие документы нужно иметь для проверки на блокпосте

Если гражданин не предоставит свои документы на блокпосте, ему выпишут штраф в размере от 3400 гривен до 5100 гривен

С 18 мая 2024 вступил в силу закон о мобилизации Украины. Документ обязывает всех мужчин от 18 до 60 лет постоянно носить при себе военно-учетный документ.

В то же время, для путешествий нужны и другие бумаги. "Телеграф" рассказал, какие документы проверяют на блокпосте.

На блокпосте проверяют документы, подтверждающие личность. Это может быть:

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину;

временное удостоверение гражданина Украины.

При выезде из отдельного населенного пункта, на блокпосте также могут попросить предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:

удостоверение водителя;

удостоверение личности без гражданства для выезда за границу;

вид на постоянное проживание;

вид на временное проживание;

карточка мигранта;

удостоверение беженца;

проездной документ беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;

проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита;

Также военнообязанные мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы:

удостоверение о приписке к призывному участку (выдается призывникам);

военный билет или временное удостоверение военнообязанного (выдается военнообязанным и военнослужащим).

В случае если гражданин не предоставит свои документы на блокпосте, ему выпишут штраф в размере от 3 400 гривен до 5 100 гривен.

Напомним, для украинских военнообязанных запустили новое приложение "Резерв+". "Телеграф" рассказал, что это за приложение и как он будет работать.