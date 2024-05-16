Мобилизация с 25 лет позволит существенно пополнить армию: СМИ назвали цифру

Вокруг этого вопроса до сих пор продолжаются дискуссии

Благодаря снижению призывного возраста до 25 лет в Вооруженные силы Украины можно будет мобилизовать больше людей. Это позволит добавить в украинскую армию примерно 100 тысяч молодых военнослужащих.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в Генеральном штабе ВСУ. Издание напомнило, что закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет ждал подписи президента Владимира Зеленского почти год с момента его принятия Верховной Радой.

Источники УП, участвовавшие в заседаниях Ставки, рассказывают, что бывший главнокомандующий Валерий Залужный несколько раз напоминал главе государства об этом документе. Однако, по их словам, Зеленский колебался, в частности, из-за нелюбви к непопулярным политическим решениям и финансового аспекта мобилизации новых военнослужащих.

В конце прошлого года во время пресс-конференции президент заявил, что военные предложили дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек, среди которых должны быть и мужчины в возрасте от 25 лет. По его словам, мобилизация такого количества людей потребовала бы около 500 миллиардов гривен.

В результате президент подписал соответствующий закон. Это произошло на фоне истощения Сил обороны и безвозвратных потерь на фронте.

Относительно того, удастся ли существенно омолодить войско благодаря мобилизации 25-26-летних, до сих пор продолжаются дискуссии. Это происходит с учетом демографической ситуации в Украине.

Как отмечает заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Александр Гладун, в 1998–1999 годах в Украине родилось 416 349 мальчиков. Сейчас им должно быть 25-26 лет. Однако не все из них попадут в ВСУ – кто-то из-за состояния здоровья, кто-то оказался за границей или на оккупированных Россией территориях.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал утвержденный Верховной Радой новый закон о мобилизации. Он вступит в силу 18 мая.