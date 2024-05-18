Программа "Резерв+" уже доступна, но работает не у всех: для чего она нужна и где скачать

Украинцы сообщают, что приложение для обновления данных военнообязанных невозможно скачать в странах ЕС

Сегодня, 18 мая, вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Все военнообязанные мужчины 18-60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои учетные данные. Для украинских военнообязанных запустили новое приложение "Резерв+". Что это такое и как будет работать?

С его помощью можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). "Телеграф" расcказывает о приложении, а также, что нужно сделать, чтобы обновить свои данные.

Приложение доступно для скачивания из App Store (тут) и Google Play (тут). Это удобный способ пройти обязательную процедуру и увидеть, какая информация находится в реестре "Оберег".

Как работает приложение

Сначала нужно его скачать. Если у вас смартфон на iOS, то из App Store, если на Android, то Google Play. Затем на экране приветствия будет предложено авторизироваться с помощью BankID, подтвердить или уточнить персональные данные, а также задать пароль или настроить FaceID/отпечаток пальца для входа в "Резерв+".

Главный экран

Авторизация через BankID следующих банков: "ПриватБанк", "Ощадбанк", Monobank, "Райффайзен Банк", "УкрСиббанк", ПУМБ, "Сенс-банк" и "А-Банк".

Через какие банки можно пройти авторизацию

Затем появятся экраны, на которых нужно подтвердить номер телефона, адрес проживания и e-mail.

Обновить телефон, адрес и электронную почту

На следующем экране можно проверить правильность данных и настроить вход в приложение.

Подтверждение данных

Следует отметить, что в приложение "Резерв+" подтянется информация из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Она будет содержать дату обновления данных, ФИО, дату рождения, ИНН, а также при наличии — сведения о бронировании и отсрочке, дате прохождения медкомиссии и пригодности/непригодности, военно-учетной специальности и т.д.

Обратите внимание! До 18 июня 2024 приложение будет работать в тестовом режиме. Затем в нем появится QR-код. Отметим, представители ТЦК, полиции и пограничники получили право проверять военно-учетные документы. Штрих-код в военном билете или QR-код в приложении покажет, что лицо обновило свои данные.

Приложение "Резерв+" не станет полноценным ТЦК в смартфоне и. Через него не будут посылаться повестки для явки в военкомат на медицинскую комиссию. По-прежнему повестка должна вручаться лично и под подпись.

К примеру, после уточнения данных, если возникнет необходимость, ТЦК свяжется с военнообязанным и последующая коммуникация будет осуществляться непосредственно между ним и ТЦК. "Резерв+" облегчает процедуру уточнения, чтобы не стоять в очередях.

Обязательно или нет устанавливать "Резерв+"

Регистрация исключительно добровольная. Электронные кабинеты заводятся на всех военнообязанных, независимо от того, планируют ли они ими воспользоваться.

Однако вполне вероятно, что с приближением дедлайна уточнения данных очереди у военкоматов, напротив, только увеличатся. Поскольку в общей сложности каждый ТЦК ежедневно оформляет 20 до 50 человек.

По словам Черногоренко, команда Минобороны усиленно работала над запуском е-кабинета до 18 мая.

"Вы точно сможете обновить данные о себе онлайн и не нарушите требования законодательства. Это должно произойти в течение 60 дней от вступления в силу изменений в закон о мобилизации, то есть до 16 июля", — написала она в Facebook.

Доступно ли приложение за границей

Согласно новому закону о мобилизации, украинцы призывного возраста за границей тоже должны уточнить данные. Иначе им откажут в оформлении паспортов в консульских учреждениях.

Сделать это можно дистанционно по телефону или электронной почте, а теперь и через "Резерв+".

На днях Вениславский заявил, что получить полный доступ к консульским услугам можно, предъявив QR-код. Таким образом, лицо подтверждает, что выполнило все требования законодательства.

В разъяснении МИД Украины говорится, что электронный военно-учетный документ можно будет сформировать с 18 июня (когда появятся QR-коды). Для получения консульской услуги его нужно сгенерировать не ранее чем за 3 дня до обращения

Отсканировав код со смартфона заявителя, консул сможет в режиме реального времени получить подтверждение актуальности военно-учетных данных и права на получение консульской услуги.

Часто задаваемые вопросы о приложении

Зачем нужен "Резерв+"

Можно ли не обновлять свою информацию в "Резерв+"

Кто имеет доступ к информации "Резерв+"

Как частно обновлять контакты в "Резерв+"

Есть ли информация с "Резерв+" официальным документом

Безопасный ли "Резерв+"

Если не обновить данные в "Резерв+"

"Резерв+" работает или нет

Утром, 18 мая, некоторые украинцы протестировали приложение и поделились своими впечатлениями. Кто-то пишет, что все работает. А кто-то говорит, что не может авторизоваться. К примеру, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук не смог зайти в приложение.

"Попробовал обновить информацию через приложение "Резерв+", но это не работает. Пройти авторизацию не удалось. Попробовал войти многократно, но нет, не работает", — пишет он.

Мы также попытались зарегистрироваться, но у нас не получилось. После авторизации через банк выдало такую ошибку:

Также у некоторых пользователей появилось якобы сообщение, что они находятся в розыске.

Кроме этого, приложение "Резерв+" не доступно якобы в странах Европы. Украинцы сообщают, что приложение для обновления данных военнообязанных невозможно скачать в странах ЕС. В то же время в Украине это приложение пока не загружается. Вероятно, из-за большого количества пользователей.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно знать военнообязанным о мобилизации с 18 мая.