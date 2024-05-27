В Испании сообщили новую дату визита Зеленского: когда он состоится

Дату визита перенесли из-за наступления террористов в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая прибудет с официальным визитом в Испанию. Дата была перенесена, поскольку в начале мая российские террористы начали наступление в Харьковской области и президент отменил все запланированные международные визиты.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Испании. В планах Зеленского – встреча с королем Испании Фелипе VI и с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде. Отмечается, что после встречи Зеленский и Санчес проведут совместную пресс-конференцию.

Другие подробности тем, которые будут обсуждать лидеры Украины и Испании, в пресс-службе не разглашают. Впрочем, по всей вероятности, Украина и Испания во время визита президента Зеленского подпишут соглашение о безопасности между двумя государствами.

Отметим, что в начале мая президент Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия при его участии, запланированные на ближайшие дни, из-за наступления россиян на севере Харьковщины. Глава государства также отменил поездки в Португалию и Испанию, где планировал подписать безопасное соглашение.

Отметим, что это не первый международный визит Владимира Зеленского, сорвавшийся из-за обострения ситуации, правда, это касалось поездки президента Украины в Баку на встречу с главами Армении и Азербайджана. Тогда в начале марта отношения государств обострились из-за вопроса передачи Баку нескольких сел, который в конце концов был решен положительно, но уже после отмены визита Владимира Зеленского.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что первой страной, подписавшей соглашение о безопасности, стала Великобритания. Это произошло еще 12 января. Договор будет действовать до вступления Украины в НАТО.