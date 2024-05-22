Экс-глава МИД Владимир Огрызко – о трех дипломатических "фронтах" Украины

Россия получила болезненный политико-дипломатический удар

Украина активно сражается не только на военном, но и на дипломатическом поле боя. Отечественная дипломатия, наши депутаты, военные, политики, лично президент Владимир Зеленский убеждают Запад разрешить бить его оружием по территории РФ, откуда постоянно летит по Украине.

Второй важный дипломатический "фронт" – подготовка к саммиту мира, запланированному в Швейцарии на середину июня. Третий – заключение соглашений в сфере безопасности с нашими партнерами.

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал "Телеграфу", чего ожидать от битвы на каждом из этих "фронтов".

Если говорить о разрешении бить по России американским или в целом западным оружием, такой шаг является вполне понятным, считает Владимир Огрызко. В отличие от позиции наших западных партнеров по этому поводу.

"Позиции неадекватной, если не сказать циничной. Это выглядит так, если бы Усик дрался с Фьюри одной рукой, потому что вторую украинскому боксеру использовать запретили. Смог бы тогда победить Александр? Безусловно, что – нет… Потому мне кажется, Украине следует и далее настаивать на том, что такая позиция наших партнеров реально помогает России продолжать бить со своей территории по украинским гражданским объектам, убивать мирное население.

Посмотрите, что последнее время творится на Харьковщине! Думаю, следует ставить вопрос ребром. Или мы серьезные партнеры – и Запад прекращает бояться собственной тени, дает нам "добро", и Украина начинает активно подавлять соответствующим оружием объекты военного плана в глубине РФ, чтобы обезопасить себя. Или мы будем вынуждены это делать сами, делая вид, что так получилось случайно", – отмечает экс-дипломат.

Второй переговорный кейс – саммит мира.

"Не следует, мне кажется, иметь чрезмерные ожидания. Эта встреча если и даст какой-то эффект, то лишь политический. Вряд ли получится договориться о серьезных практических вещах. Разве что о некоторых направлениях (заявлено всего три), принципах. Но это не означает, что мы не должны развивать данную тему", – подчеркивает Владимир Огрызко.

По его словам, российская реакция говорит о том, что саммит мира для Кремля – болезненный политико-дипломатический удар.

"На эту встречу РФ не пригласили, это ее откровенно злит и обижает. Так что следует работать над тем, чтобы мероприятие посетило как можно больше гостей. И уже сам факт того, что соберется "энное" число стран, скажет Москве, что ее позиция осуждается. Ведь те, кто прибудет на саммит, будут настаивать, как минимум, на основополагающих принципах, зафиксированных в Уставе ООН", – отмечает дипломат.

Третий кейс – соглашения в сфере безопасности.

"Думаю, сейчас ключевым будет окончательное согласование позиций Украины и США по договоренностям в сфере обороны и безопасности. Если нам удастся зафиксировать стабильные поставки Украине всей необходимой помощи (включая военную, независимо от того, кто будет американским президентом) на протяжении следующих 10 лет или до момента нашего полноценного вступления НАТО – это будет важнейшим результатом в наших безопасностных отношениях со Штатами", – считает Владимир Огрызко.

Он предполагает, что тех гарантий, которые бы отвечали пятой статье Вашингтонского договора (устав НАТО, о коллективной безопасности) мы, к сожалению, не получим.

"Американцы боятся, говорят об этом откровенно, так что, как и с саммитом мира, не следует иметь завышенных ожиданий, чтобы не было серьезных разочарований. Если смотреть прагматично – такое соглашение, конечно, важно для нас. Надеемся, оно будет наполненного реальным содержанием с фиксацией обязательства США в долгосрочном периоде стабильно обеспечивать Украину всем, что нам необходимо", – констатирует экс-глава МИД.