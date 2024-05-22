"Украина должна уметь дать отпор": спикер Джонсон сделал неожиданное заявление об ударах ВСУ по России

Американский политик не считает попытки США контролировать усилия Украины на микроуровне хорошей политикой

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддержал удары Украины по России американским оружием. Тем самым он присоединился к коллегам из комитета Палаты представителей по разведке, которые ранее опубликовали обращение к Пентагону.

Видео с ответом публикует корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова. Официально власти США против использования своего вооружения Украиной для ударов по России.

"Я думаю, нужно разрешить Украине вести войну так, как они считают нужным. Они должны уметь дать отпор. Мы пытаемся микроуправлять усилиями, но это не хорошая политика для нас", — сказал Майк Джонсон.

Стоит отметить, что это очень неожиданные слова от спикера Палаты представителей США. Как только он вступил в должность в октябре 2023 года, то заблокировал голосование за выделение Украине пакета помощи в 60 млрд долларов. Республиканец Майк Джонсон заявил, что на первом месте у властей США должна быть "безопасность своих границ", а уже потом помощь другим государствам. Проголосовать за помощь удалось только в конце апреля 2024 года.

Напомним, что 13 конгрессменов США обратились к администрации Джо Байдена по поводу изменения политики в отношении Украины. Они просят разрешить Украине применять западное оружие по территории России.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Блинкен дал добро Украине на удары по РФ. Но он добавил, что США не поощряют подобные действия.