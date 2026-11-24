Экономия 145 грн на килограмме: стартовал последний день скидок на популярную колбасу в "АТБ"
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В сети также снизили цену на сырокопченую колбасу
Успейте сэкономить: до 24 ноября в "АТБ" полкилограмма полукопченой колбасы "М’ясна лавка Баликова" стоит 103,90 грн. Обычная цена – 173,70 грн, поэтому скидка составляет 40%.
"Телеграф" собрал акционные предложения "АТБ", среди которых есть "Баликова". На одной упаковке этой колбасы можно сэкономить 69,80 грн.
Больше читайте в материале: "В "АТБ" снизили цены на популярные товары: что можно купить со скидкой до 45%"
В карточке сырокопченой колбасы "М’ясна лавка/Своя лінія Єврейська" акцию отметили как заканчивающуюся.
Килограмм продают со скидкой 20% – за 575,99 грн вместо 720,49 грн.
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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему всегда стоит читать состав: из чего на самом деле сделаны палочки "Снежный краб".