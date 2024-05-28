Будет иметь силу военного билета: в Минобороны ответили, когда "Резерв+" получит полный функционал

Теперь можно изменить только контактные данные

Уже через несколько недель информацию из нового приложения от Минобороны "Резерв+", которое заработало в Украине 18 мая, приравняют к военно-учетному документу, и она будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный военный билет или приписное свидетельство.

Об этом представители Минобороны сообщили в эксклюзивном интервью нашему изданию. Полную версию читайте в материале "Телеграф": Почему глючит Резерв+. В Минобороны ответили на популярные вопросы

"В ближайшие недели, когда будет реализован QR-код, информация станет военно-учетным документом с такой же юридической силой, как и военный билет или приписное свидетельство", — обещают в Минобороны.

Напомним, в первый день запуска приложения, программа получила большой шквал критики. У одних приложение вообще не хотело запускаться, у других — не разрешало пройти регистрацию. Много критики вызвал и очень ограниченный стартовый функционал "Резерв+".

Так, сейчас через приложение можно изменить только контактные данные согласно новому закону, который вступил в силу 18 мая. Однако пользователи ожидали возможности обновления всего спектра всех персональных сведений.

"Перед нами встала задача быстро разработать электронный кабинет военнообязанного в виде мобильного приложения. После обновления информации военнообязанный может пересмотреть данные о себе в реестре "Оберіг". Сейчас эта информация носит исключительно информативный характер", — объясняют в Минобороны.

Как указано в самом приложении, его идея заключалась в том, чтобы избежать походов в ТЦК и предоставить возможность дистанционного обновления данных без очередей. Однако если данные были внесены с ошибками, посещения ТЦК все равно не избежать. Правда, ранее в Минобороны говорили о том, что работают над возможностью исправить такие ошибки дистанционно через приложение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ТЦК объяснили, почему не следует удалять "Резерв+" после обновления данных. Информация все равно остается в реестре.