Цифра удручает: работник ТЦК назвал процент украинцев, которые идут в военкоматы после повестки

Большинство военнообязанных ведут себя вежливо

В Украине в связи с полномасштабным вторжением РФ уже несколько лет продолжается всеобщая мобилизация. Впрочем, процент людей, которые приходят по повесткам находится на довольно низком уровне.

Об этом в интервью Эспрессо рассказал военный Владимир. С начала полномасштабного вторжения он в составе ТрО защищал Украину от российских захватчиков, а сейчас работает в Шевченковском РТЦК во Львове.

Он утверждает, что из 100% людей, которые получили повестки, в ТЦК приходят только 2%.

"То, что сейчас происходит (ужесточение мобилизации — Ред), правильно. Из 100% людей, получивших повестки, приходят всего 2%. У меня есть уже погибшие побратимы, а есть те, которых нужно менять. Поймите правильно: бригады по 2-3 года находятся в зоне боевых действий, надо производить замены. Мобилизация для этого и нужна", — отмечает он.

При этом, несмотря на низкую явку, большинство военнообязанных ведут себя вежливо, особенно после адекватного разговора с работниками центра.

"Как показывает практика, все все понимают. Мы общаемся с военнообязанными, объясняем им ситуацию и недоразумений практически нет. Бывает, что говорят "а чего я должен идти". Мы стараемся действовать в таких ситуациях, чтобы не навредить ни себе, ни военнообязанному. Конечно, у себя в голове я думаю, что так не должно быть. Все должны идти защищать свою страну. Мы там уже были, на войне оставили свое здоровье, некоторые жизнь. Когда это объясняешь, тогда общение легче проходит", — объясняет он.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Зеленского сделали прогноз по мобилизации.