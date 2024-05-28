Украина и НАТО в текущем году ближе не станут? Зеленского попросили "не требовать невозможного" — СМИ

В НАТО опасаются сценария с втягиванием в полномасштабную войну против России

Украина в текущем году не станет ближе к НАТО. В Альянсе опасаются, что он может быть втянут в войну против России.

Как сообщает The Telegraph, Германия и США открыто высказались во время саммита к 75-летию организации против предложения дать Киеву жесткие сроки вступления. При этом источники издания отмечают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому уже сказали, чтобы он "не требовал от НАТО невозможного".

"Они очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины на пути к полноправному членству в НАТО в этом году. США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но существует опасение по поводу угрозы со стороны России для остальных членов альянса", — рассказал источник издания.

Отмечается, что Зеленского предупредили, чтобы он "не оказывал давление" на отдельных союзников, чтобы они не вступали в поддержку графика вступления Украины в Альянс. Издание пишет, что на следующем саммите Украине не назовут четких сроков вступления, но предложат "мост" ко вступлению, а также пакет военной помощи, который подчеркнет "способность Украины выбирать свое собственное будущее" и продемонстрирует, что "путь к членству становится короче".

Источники издания не сообщили, что будет в него входить, однако ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг намекал, что речь может идти о создании фонда на 100 миллиардов долларов, для приведения ВСУ в соответствие со стандартами НАТО, путем поставок оружия и обучения.

"Поскольку некоторые государства-члены выражают скептицизм по поводу общей суммы, сейчас ведутся разговоры о замене фонда обещанием каждого союзника передать Киеву определенный процент расходов на оборону", — сообщает издание.

Как сообщалось ранее, спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер ранее говорил, что все члены НАТО согласны с тем, что Украина станет частью Альянса, однако на саммите в июле 2024 года она приглашение не получит.