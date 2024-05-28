Україна та НАТО цього року ближче не стануть? Зеленського попросили "не вимагати неможливого" — ЗМІ

У НАТО побоюються сценарію із втягуванням у повномасштабну війну проти Росії

Україна цього року не стане ближчою до НАТО. В Альянсі побоюються, що він може бути втягнутий у війну проти Росії.

Як повідомляє The Telegraph, Німеччина та США відкрито висловилися під час саміту до 75-річчя організації проти пропозиції дати Києву жорсткі терміни вступу. Водночас джерела видання зазначають, що президентові України Володимиру Зеленському вже сказали, щоб він "не вимагав від НАТО неможливого".

"Вони дуже скептично ставляться до подальшого просування України на шляху до повноправного членства в НАТО цього року. США, можливо, не такі стурбовані, як Німеччина, але існує побоювання щодо загрози з боку Росії для решти членів альянсу", — розповіло джерело видання. .

Зазначається, що Зеленського попередили, щоб він "не чинив тиск" на окремих союзників, щоб вони не надавали підтримки графіку вступу України до Альянсу. Видання пише, що на наступному саміті Україні не назвуть чітких термінів вступу, але запропонують "міст" до вступу, а також пакет військової допомоги, який наголосить на "здатності України обирати своє власне майбутнє" і продемонструє, що "шлях до членства стає коротшим".

Джерела видання не повідомили, що до нього входитиме, проте раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг натякав, що мова може йти про створення фонду на 100 мільярдів доларів, для приведення ЗСУ у відповідність до стандартів НАТО, шляхом постачання зброї та навчання.

"Оскільки деякі держави-члени виражають скептицизм із приводу загальної суми, зараз ведуться розмови про заміну фонду обіцянкою кожного союзника передати Києву певний відсоток видатків на оборону", — повідомляє видання.

Як повідомлялося раніше, речник Держдепартаменту США Метью Міллер раніше говорив, що всі члени НАТО згодні з тим, що Україна стане частиною Альянсу, проте на саміті в липні 2024 року вона запрошення не отримає.