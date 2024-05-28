Заметили активность разведывательной деятельности НАТО

Российская пропагандистская машина снова выдала очередную басню о "злом Западе и НАТО". На этот раз Альянс якобы отрабатывает вблизи границы нанесение ядерных ударов по территории РФ.

Об этом рассказал руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов. По его словам, армия НАТО может начать открытую войну против России.

"Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мер оперативно-боевой подготовки войск Альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории", — сказал путинист.

В свою очередь, по словам генерала, Россия будет вынуждена принять адекватные меры по защите и охране границ, а при необходимости и наносить ответный удар.

Напомним, что, по данным Пентагона, признаков того, что российские террористы готовы применить ядерное оружие, даже в учебных целях нет. Не говоря уже об угрозе реального применения ядерного оружия.

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