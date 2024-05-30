Повестки по почте можно считать врученными: названа дата, с которой это начнется

Явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи

С 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Все военнообязанные мужчины 18-60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои учетные данные. Если до 16 июля мужчина не обновит данные, повестку ему могут отправить по почте, и она будет считаться врученной.

Об этом заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Телеграфу" — "Мобилизация летом, повестки и "Резерв+". В ТЦК ответили на семь вопросов, которые волнуют всех". По его словам, по состоянию на данный момент повестка, посланная по почте, не считается врученной.

"Но по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, в том числе адреса места жительства, повестка действительно может быть отправлена средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес места жительства военнообязанного или резервиста", – сказал он.

Истомин добавил, что в случае, если резервист или военнообязанный в течение 60 дней не уточнил адрес своего места жительства, повестку присылают в адрес зарегистрированного места жительства.

При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в новом законе предлагается с 25 до 60 лет. Граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Оформление внутреннего или загранпаспорта гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет осуществляться при наличии у указанных лиц военно-учетных документов.

Со дня вступления в силу документа все признанные ограниченно пригодными должны повторно пройти ВЛК.

Кроме того, вводится ограничение права вождения авто для уклоняющихся. Согласно новому закону ТЦК получит данные от МВД об автомобилях в собственности украинцев и компаний для их мобилизации. Сколько автомобилей мобилизуют по каждой области, определит местная администрация. Забирать смогут транспортные средства, если у человека их больше одного. Военно-транспортная обязанность будет распространяться на водные средства, тракторы и другую сельскохозяйственную технику.

Если мужчина не платит алименты, теперь его могут мобилизовать. Ведь ТЦК получат доступ к базе данных о задолженности.

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