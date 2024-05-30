"Нам главное результат": США могут непублично разрешить Украине бить по РФ своим оружием, - нардеп

Такое разрешение Киеву дали уже 11 стран

США могут дать Украине разрешение использовать свое оружие для ударов по военным объектам на территории России без публичного объявления об этом. Достаточно будет предоставления разрешения по военным каналам.

"Нам главное результат, а не процесс, как он будет объявлен. Мы об этом говорили в США: "хотите — говорите об этом публично, не хотите — дайте нам непубличное разрешение через разные каналы". У нас много каналов. Этот запрос прежде всего не от депутатов, это запрос от наших военных, которые просили нас помочь в решении этой проблемы. Если по военным каналам наши военные получают разрешение, этого будет абсолютно достаточно, не нужно об этом объявлять в The New York Times, CNN или BBC. Поэтому абсолютно возможен и такой вариант развития событий", — сказал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

Он отметил, что все больше европейских стран дают Украине право наносить удары предоставленным ими вооружением по территории России. Однако прежде всего запрос Киева на такое разрешение был направлен на США.

"Наш запрос был прежде всего нацелен, направлен на США, американскую администрацию. Мы две недели назад были в Вашингтоне, как раз с этим запросом, получили, в принципе, поддержку в Конгрессе США в обеих палатах, от обеих партий, которые прислали письмо с подписями полтора десятка конгрессменов на Пентагон по этому запросу предоставить нам разрешение использовать американское оружие против легитимных целей на территории России. Пока что от США мы не получили какого-то конкретного ответа, но это запустило процесс, и мы подкрепили этот процесс на Парламентской ассамблее НАТО", — описал ситуацию Чернев.

Как сообщал "Телеграф", The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что нет никаких ограничений на использование Украиной предоставленных США средств противовоздушной обороны для сбивания российских ракет или истребителей над территорией России, "если они представляют угрозу Украине".