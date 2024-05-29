"Трамп может сказать: давайте избавимся от матерей": почему он является угрозой для Украины, пояснил политехнолог из США

Очевидно, что ему нравится Путин и он хочет полностью разрушить демократический порядок в Соединенных Штатах, как Путин сделал это в России

Американский философ и политолог Джейсон Стэнли считает, что бывший президент США Дональд Трамп близок к фашистской идеологии, однако во многом ведет себя как антифашист. Все потому, что на самом деле для него важнее не идеология, а власть.

Такими мыслями он поделился в эксклюзивном интервью "Телеграфу" — "Победа Трампа приведет к катастрофе Украины, — американский политолог о фашизме, Путине и проблемах Байдена". Его спросили, действительно ли бывший президент Америки поддерживает фашистскую идеологию?

"Вы знаете много конкурсов красоты в мире, таких как "Мисс Вселенная"? Трамп руководил им. Он был первым человеком, который принял трансгендерных женщин в свой контекст красоты. И в то же время он сказал: ну, это смешно не делать этого. Он также заявил, что трансгендерные женщины собираются соперничать на Олимпиаде. А это вообще противоречит фашистской идеологии", — говорит он.

Во что на самом деле верит Трамп

По словам Джейсона Стэнли, он верит в то, что принесет ему власть. Политолог добавил: "Я имею в виду, что он убил бы собственную мать. Он сказал бы, что мы сейчас ненавидим матерей. Знаете, мамы ужасные. Мы собираемся избавиться от их всех".

Кроме того, Стэнли отметил, что фашисты в США поддерживают Трампа.

Победа Трампа — катастрофа для Украины

Журналистка спросила, приведет ли его победа на президентских выборах к катастрофе. Политолог ответил, что это станет катастрофой для Украины.

"Трамп не любит демократию. Ему нравятся сильные ребята-мачо. Ему важна лояльность к нему и больше ничего. Вы знаете характер Трампа. Мы тоже. Он похож на восточноевропейского автократа 1990-х. Очевидно, что ему нравится Путин, и он хочет полностью разрушить демократический порядок в Соединенных Штатах, как Путин сделал это в России", — подытожил Джейсон Стэнли.

Ранее "Телеграф" писал, как может выглядеть план Трампа по завершению войны РФ против Украины.