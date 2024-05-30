Блинкен сделал новое заявление по поводу ударов оружием США по РФ

Государственный секретарь Энтони Блинкен сделал замечания после того, как некоторые европейские лидеры призвали президента Байдена отменить ограничения, которые он наложил на использование Украиной оружия США

Администрация президента Джо Байдена может быть открытой по поводу разрешения Украине бить американским оружием по территории РФ.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

Повторив позицию Вашингтона о том, что он не поощряет и не предоставляет возможность для таких ударов, госсекретарь отметил, что Киев должен сам принять решение о том, как лучше защитить себя, и что правительство США "адаптируется и корректирует свою позицию по мере необходимости", как развивается война

На вопрос журналиста, означают ли его слова "адаптироваться и приспосабливаться", что США могут поддержать атаки Украины американским оружием по России, он ответил: "Адаптироваться и приспосабливаться означает именно это".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Штаты по-прежнему не поддерживают атаки по территории России американским оружием, однако Украине придется принимать собственные решения. Лично он сказал, что хочет убедиться, что Украина получит оборудование, необходимое для эффективной защиты. Также представитель Палаты представителей Майк Джонсон ранее говорил, что поддерживает идею предоставления Украине права наносить удары американским оружием по территории России.

В мае конгрессмены США обратились к администрации Джо Байдена с просьбой об изменении политики в отношении Украины и дать ей разрешение применять западное оружие по территории России.

При этом Вашингтон просил Украину не бить по российской энергетической инфраструктуре, поскольку атаки беспилотников могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать ответные меры.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике ограничения на нанесение ударов западным оружием по территории России. Он отметил, что это большое преимущество оккупантов.

Ранее Телеграф писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в одном из интервью призвал снять ограничения на удары западным оружием по РФ.