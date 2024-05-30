СМИ: США разрешили Украине бить по России одним из видов вооружения. Как менялась позиция Вашингтона

Для использования американского оружия есть одно условие

Соединенные Штаты Америки позволяют Украине применять американское оружие, чтобы сбивать российские ракеты или истребители над территорией России. Однако это может происходить только при определенном условии.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, нет никаких ограничений на использование Украиной предоставленных США средств противовоздушной обороны для сбивания российских ракет или истребителей над территорией России, "если они представляют угрозу Украине".

Издание напомнило, что ранее официальные лица США выражали обеспокоенность украинским чиновникам из-за атак Киева на российскую территорию. WP подчеркивает, что США иногда даже вмешиваюсь на этапе планирования таких операций.

Напомним, 22 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты по-прежнему не поддерживают атаки по территории России американским оружием. Однако, по его словам, Украина сама принимает решение, как эффективно воспользоваться этим оружием.

Позже госсекретарь повторил позицию Вашингтона о том, что он не поощряет и не дает возможности для таких ударов. Однако Блинкен отметил, что Киев должен сам принять решение о том, как лучше защитить себя, и что правительство США "адаптируется и корректирует свою позицию по мере необходимости" того, как развивается война.

В мае конгрессмены США обратились к администрации Джо Байдена с просьбой об изменении политики в отношении Украины и дать ей разрешение применять западное оружие по территории России. Документ подписали 13 конгрессменов.

Как сообщал "Телеграф", издание Bild написало, что ВСУ однажды использовали систему Patriot, которая была передана Германией "для ударов по собственному усмотрению". Это повлекло за собой международный скандал, после которого Запад пригрозил оставить Украину без ракет к этим системам.