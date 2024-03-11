Выдавали себя за работников ТЦК: в Киеве задержали мошенников, которые обманули предпринимателя почти на 2 миллиона (фото)

Им грозит до 12 лет лишения свободы

Правоохранители разоблачили мошенников, выдававших себя за работников ТЦК и ГБР. Преступники под угрозами отправки на фронт обманули киевлянина на 1,7 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Четверым участникам преступной группы сообщено о подозрении по фактам совершения потерпевшего мошенничества, вымогательства и лишения свободы (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, один из подозреваемых был давно знаком с 42-летним предпринимателем и в январе 2024 года предложил ему помощь в оформлении "белого" военного билета в связи якобы с заболеванием крови, чтобы мужчина избежал возможного призыва на военную службу. Стоимость своих услуг помощник оценил в 388 тыс. грн. После получения этой суммы злоумышленник привлек к мошеннической схеме еще трех сообщников, распределивших между собой роли для дальнейших незаконных заработков.

В течение января-марта 2024 года члены преступной группы разными способами угрожали потерпевшему "отправкой на фронт", звонили по телефону, отправляли фейковые скриншоты вроде бы от работников ТЦК, ждали потерпевшего возле дома и работы, переодевались в военную форму для убедительности. Таким образом они заставляли мужчину платить им снова и снова.

В одном из эпизодов мошенничества злоумышленники под видом военных и сотрудников ГБР организовали фейковое задержание потерпевшего и под угрозами получили от него его 600 тыс. грн за "закрытие вопроса" якобы за подделку военного билета. Впоследствии подозреваемые разыграли спектакль, будто везут пострадавшего в один из районных ТЦК и после прохождения комиссии его отправят служить в Третью отдельную штурмовую бригаду, которая находится в зоне самых ожесточенных боевых действий. И снова, чтобы все уладить, от мужчины требовали деньги.

Также злоумышленники, угрожая потерпевшему, рассказывали, что брата одного из участников преступной схемы назначили на руководящую должность в ТЦК в Киеве и отправляли фальшивые справки о зачислении на военную службу в ВСУ. Кроме того, злоумышленники просили перечислять деньги на жгуты и дроны якобы для военных.

В общей сложности, под разными предлогами участники преступной группы получили от пострадавшего около 1,7 млн грн. В ходе контроля за совершением преступления, в момент передачи 4000 долларов США фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины "на горячем".

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Ивано-Франковской области правоохранители нейтрализовали преступную группировку, члены которой выдавать себя за военных и правоохранителей, участвующих в боевых действиях. Они обещали жертвам, что заберут к себе "на ноль", где будут забирать зарплату в счет уплаты долга.