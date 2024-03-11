Алла Мазур стала жертвой мошенников

Мазур призвала подписчиков быть максимально осторожными

В Киеве задержали мошенников, которые обманули предпринимателя почти на два миллиона. А телеведущая Алла Мазур рассказала подписчикам, что тоже стала жертвой мошенников.

Они каким-то образом получили доступ к ее аккаунту в мессенджере. В своем Instagram знаменитость сообщила, что у Telegram сломали ее аккаунт.

Мошенники от имени Аллы Мазур начали писать просьбы одолжить деньги. Ведущая призвала не реагировать на приходящие из ее номера мобильного сообщения.

"Все, кто имеет мой номер телефона, — не реагируйте, пожалуйста, на сообщение в Telegram от меня с просьбой одолжить деньги. Мой Telegram взломали мошенники. Сейчас меняю настройки", — высказалась Алла.

Мазур призвала пользователей быть максимально осторожными и ответственно отнестись к мерам безопасности.

"Проверьте, пожалуйста, и свои настройки. Сделайте двухфакторную аутентификацию, если еще не настроили. Будем внимательными и осторожными", — призвала ведущая.

Ранее "Телеграф" писал, что мошенники пытались "развести" известную волонтершу от имени Monobank. Неизвестные создали убедительную копию чата поддержки банка в Telegram и пытались получить доступ в банк со сбором средств.