Обманули сотни украинцев: в Киеве задержали мошенников, которые наживались на людях в поисках работы

Злоумышленники обещали высокооплачиваемую работу за границей, а после оплаты услуг исчезали

В Киеве будут судить за мошенничество четырех участников преступной группы. Они обманули 273 человека на общую сумму почти в 3 миллиона гривен.

Злоумышленники предлагали украинцам устроиться на работу за границей, но за свои услуги просили от 8 до 18 тысяч гривен. Как только они получали средства, то перестали выходить на связь, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Голосеевская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении четырех участников преступной группы, которые предлагали украинцам работу за границей (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины). На самом деле никаких возможностей трудоустроить кого-го подозреваемые не имели и не собирались этого делать", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что участники преступной группы создали в Интернете свой веб-сайт. На нем предлагали свои услуги посредников по устройству на работу граждан Украины в европейских странах. Со своими клиентами они общались по телефону, обустроив call-центр.

За свои "услуги" участники схемы брали разные суммы, от 8 до 18 тысяч гривен. После получения платежа они прекращали выходить на связь.

Следствие установило, что от действий злоумышленников пострадали 273 человека. Общая сумма ущерба составляет почти 3 миллионов гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в столице задержали мошенников, которые хотели обмануть банк на 25 млн грн. До этого им удалось незаконно получить 4 миллиона.