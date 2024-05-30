"Должен успокоить Киев": на саммите Большой семерки США и Украина подпишут важный документ, о чем речь

США – главный союзник Украины

Соединенные штаты Америки готовы подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, которое несколько дней назад, в частности, подписала Португалия. Отмечается, что США готовы предложить Украине соглашение о безопасности из-за "роста напряженности между союзниками".

Об этом сообщает издание The Financial Times (FT). Ссылаются на источник в администрации Байдена.

По информации журналистов FT, американский президент Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский могут заключить соглашение на полях саммита Большой семерки (G7) в Италии, в июне.

"Соглашение, которое подпишут в следующем месяце, имеет целью успокоить киевских чиновников, которые опасаются, что отношения с Вашингтоном ухудшились", — пишет издание.

Эта договоренность станет самой важной в серии документов о безопасности, которые Украина уже заключила с другими государствами-членами НАТО, отмечает FT. В соглашении будут изложены обязательства по долгосрочной поддержке Украины со стороны США, включая обучение украинских военнослужащих, обмен разведданными и экономическую помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украина подписала договор о гарантиях безопасности с Бельгией. В общей сложности, уже 12 стран подписали важный документ.