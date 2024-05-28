Украина подписала договор о гарантиях безопасности с Бельгией: сколько стран уже заключили такое соглашение

Впервые в таком соглашении указывается точное количество истребителей F-16

Уже одиннадцатая страна подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. Во вторник, 28 мая, такой документ подписан с Бельгией.

"Сегодня в Брюсселе мы с премьер-министром Александром де Кроо подписали двустороннее соглашение о безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Бельгией", — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что соглашение предполагает не менее 977 миллионов евро в качестве военной помощи Бельгии Украине в этом году. Также Бельгия взяла на себя обязательство оказывать поддержку нашей стране в течение 10 лет.

"Впервые в таком соглашении указывается точное количество истребителей F-16 — 30, которые будут доставлены в Украину до 2028 года, причем первый из них прибудет уже в этом году", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, соглашение включает своевременную помощь УКраине со стороны Бельгии в области безопасности, современную бронетехнику, технику для удовлетворения потребностей ВВС и ПВО Украины, военно-морскую безопасность, разминирование, участие в коалиции артиллерийских боеприпасов и военную подготовку. Также предусматривается промышленное сотрудничество в области обороны, поддержка украинской "формулы мира".

Также документ предполагает усиление Бельгией санкций против России, компенсацию ущерба и правосудие для агрессора. Речь идет и об использовании замороженных российских активов и восстановлении экономики.

"Сегодня Бельгия подписывает соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке с Украиной. Президент Зеленский, вам нужны правильные инструменты для защиты ваших граждан. Мы очень решительны, когда дело доходит до нашей поддержки. Поэтому нам нужно больше, лучше и быстрее", — написал в Х премьер-министр Бельгии Александром де Кроо.

Напомним, помимо Бельгии, с начала 2024 года подобные соглашения были подписаны между Украиной и 10 странами. Речь о Великобритании, Германии, Франции, Дании, Канаде, Италии, Нидерландах, Финляндии, Латвии и Испании. В то же время с ключевым партнером Украины — США, по поводу подписания соглашения продолжаются переговоры.

Ранее "Телеграф" сообщал, 27 мая, Испания и Украина подписали соглашение о безопасности и усилении военного сотрудничества. В частности ВСУ получат новый пакет оружия более, чем на миллиард евро.