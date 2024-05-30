"Має заспокоїти Київ": на саміті Великої сімки США та Україна підпишуть важливий документ, про що мова

США — головний союзник України

Сполучені штати Америки готові підписати двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки з Україною, яку кілька днів тому, зокрема, підписала Португалія. Зазначається, що США готові запропонувати Україні угоду про безпеку через "зростання напруженості між союзниками".

Про це повідомляє видання The Financial Times (FT). Посилаються на джерело в адміністрації Байдена.

Так, за інформацією журналістів FT, американський президент Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський можуть укласти угоду на полях саміту Великої сімки (G7) в Італії, в червні.

"Угода, яку підпишуть наступного місяця, має на меті заспокоїти київських чиновників, які побоюються, що відносини з Вашингтоном погіршилися", — пише видання.

Ця домовленість стане найвагомішою у серії документів про безпеку, які Україна вже уклала з іншими державами-членами НАТО, зазначає FT. В угоді буде викладено зобов'язання щодо довгострокової підтримки України з боку США, включно з навчанням українських військовослужбовців, обміном розвідданими та економічною допомогою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україна підписала договір про гарантії безпеки з Бельгією. Загалом, вже 12 країн підписали важливий документ.