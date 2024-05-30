Закрытие неба над Украиной и удары западным оружием по России – прогноз экс-главы МИД на начало лета

Если подавить военные объекты россиян в приграничье, то не так остро будет стоять вопрос получения новых систем Patriot

На фоне варварских атак россиян на Харьков в мае активизировалась тема снятия запрета Киеву на удары западным оружием по военным объектам в РФ. Об этом то и дело говорит президент Владимир Зеленский, поясняя, что агрессор накопил тысячи ракет С-300, которыми безнаказанно обстреливает со своей территории украинскую. Об этом же твердит часть американских и европейских политиков и военных.

Кроме того, вновь поднимается тема закрытия неба хотя бы над западом Украины с помощью натовских вооружений с натовских же территорий. В России по этому поводу – истерика, в том числе в исполнении лично диктатора Владимира Путина.

Перспективы более смелых, чем ранее, решений Запада, оценил для "Телеграфа" бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Путинские истерики последнего времени не случайны, уверен Владимир Огрызко. Как не случайно и то, что диктатор так активно выступает сейчас за переговоры, условный "Стамбул-2" и так далее.

"Путин понимает – для него наступает время время "Ч". Решения о выделении Украине дополнительных вооружений, а также возможность его использования по территории РФ может быть принято. И это ужасно тревожит Путина. Он понимает, что если (точнее – когда) соответствующие решения будут приняты, у него начнутся огромные проблемы", – поясняет дипломат.

По его мнению, несмотря на осторожность высокопоставленных лиц в США, Германии, некоторых других странах, здравый смысл возьмет верх.

"Нельзя драться с серьезным противником, когда у тебя связаны руки. А именно так приходятся Украине сражаться с Россией. Это безнравственно, это несправедливо, – говорит экс-глава МИД. – Думаю, что, в конечном счете, в первую очередь, в Вашингтоне, положительное для нас решение будет принято. А потом, по цепочке, дойдет и до европейских партнеров".

Одно дело – защищаться на своей территории, пытаясь закрыть ее от вражеских атак, отмечает Владимир Огрызко. При том, что предоставляемого Западом вооружения для этого не хватает. И совсем другое – когда мы сделаем такие удары практически невозможными, по крайней мере, с приграничья, уничтожая расположенные там силы и средства агрессора, соответствующую инфраструктуру.

"Если удастся подавить западным вооружением те аэродромы, базы, военные объекты, которые используют россияне для ударов по Украине, тогда, возможно, не так остро будет стоять вопрос и получения нами дополнительных систем Patriot", – поясняет дипломат.

Еще один острый вопрос, который вновь активно обсуждается в последнее время, – возможность уничтожения российских ракет в украинском небе странами НАТО, с их территории.

"Подобные перспективы обсуждают с начала широкомасштабного российского вторжения, уже третий год, – напоминает Владимир Огрызко. – В первые месяцы тема о необходимости закрыть украинское небо звучала буквально ежедневно чуть ли не от каждого украинского политика, чиновника, дипломата и так далее. Но тогда, к сожалению, общий испуг Запада был так велик, что там об этом даже думать не хотели.

Теперь, когда испуг частично прошел, когда все поняли, что Путин не пойдет на ядерную эскалацию, появились первые признаки того, что тема закрытия неба над Украиной может из гипотетической плоскости перейти в практическую. Ведь сбивать ракеты – не то же самое, что сбивать российские военные самолеты".

Но тут, акцентирует дипломат, нам следует идти постепенно. Конечно, хочется, чтобы партнеры закрыли всю нашу территорию от российских ударов. Но лучше сделать несколько маленьких шагов, чем один большой – и не удержаться, поясняет эксперт.

"Если удастся договориться о закрытии неба хотя бы над западом Украины (это архиважно, ведь через него идут поставки западной военной помощи), то потом, шаг за шагом, область за областью, можно это расширять.

Почему, к примеру, Румыния не может закрыть небо над Одессой? Или вместе с Болгарией – вообще закрыть прибрежную часть, вплоть до Крыма? Вопросы эти актуализировали правильно. Конечно, тут требуется определенная решимость наших партнеров. К сожалению, такой решимости пока нет. Но капля, как известно, камень точит. Так что – доточим", – уверен Владимир Огрызко.