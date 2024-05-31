Журналистка-предательница опять всплыла: под флагом Украины вещает на западную аудиторию

Панченко выдала, что она "журналист года"

Прокремлевская телеведущая Диана Панченко, которая подозревается в госизмене, вновь "всплыла" в украинском инфополе. Одиозная пропагандистка Медведчука, как оказалось, выдает себя за украинскую журналистку, коей она уже давно не является, и вещает за западную аудиторию.

Это заметил известный украинский ветеран Олег Симороз. Он обратил внимание, что Панченко зарегистрировалась в Twitter и ведет блог на английском языке. Примечательно, что рядом со своим именем пророссийская журналистка прикрепила украинский флаг.

"Самое смешное, что этот рупор кремля называет себя "журналистом года в Украине", что, конечно, является абсолютной ложью, потому что никакие авторитетные издания никогда не признавали ее даже журналистом", — Отмечает Симороз.

Симороз также напомнил, что после начала полномасштабного вторжения Панченко бежала в Россию, где сняла ряд пропагандистских материалов и открыто поддержала действия Путина и российских террористических войск. Служба безопасности Украины объявила ей о подозрении в государственной измене.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сеть попали обнаженные фотографии скандальной бывшей телеведущей каналов Виктора Медведчука Дианы Панченко