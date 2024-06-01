Утилизировали оккупантов с 2014 года: бригада "Буревой" отмечает свое 30-летие, история и интересные факты (фото)

Всегда и всюду одни из первых

Легендарная бригада Гвардии наступления "Буревій" сегодня, 1 июня, отмечает 30 лет со дня своего создания. В этой бригаде немало уникального, от истории создания до мужественных воинов, ныне служащих в ее рядах и защищающих Украину от русского нашествия. Бригада "Буревій" — это бригада утилизации российских военных. Именно так отмечено на сайте Гвардии наступления.

Телеграф рассказывает историю создания легендарной Первой Президентской бригады оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко — "Буревій". Именно из этой бригады и их воинской части начала формироваться Национальная Гвардия Украины. На базе в/ч формировались новые подразделения обновленной структуры НГУ. Кроме того, отмечают в бригаде, всем известный День добровольца также стал возможным благодаря их бойцам и тесно связан с частью.

"Ведь именно добровольцы Самообороны Майдана, в тандеме с военным подразделением "Барс", сформировали тогда первый добровольческий полк под командованием генерал-майора Кульчицкого. И присягу они принимали и подготовку перед выездом на Донбасс в зону АТО они проходили именно на базе нашей части ", — рассказали нам в бригаде.

История создания

Военная часть 3027 была сформирована по постановлению кабинета министров в 1994 г. в составе Внутренних Войск МВД Украины, и позже получила наименование как бригада специального назначения "Барс". Почти сразу после событий Евромайдана военная часть была реорганизована в 1-ю бригаду оперативного назначения восстановленной Национальной гвардии Украины. В 2017 г. согласно указу Президента Украины 1-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование "Президентская имени гетмана Петра Дорошенко" с целью увековечения памяти выдающегося государственного, политического и военного деятеля.

В рамках кампании МВД Украины в 2023 г. были сформированы штурмовые бригады Национальной гвардии, Национальной полиции и ГПСУ. Проект называется "Гвардия наступления". Среди штурмовых бригад на базе Первой Президентской бригады оперативного назначения была сформирована бригада наступления "Буревій" с привлечением мотивированных добровольцев для подготовки и участия в наступательных операциях. Название также расшифровывается как "бригада утилизации русских войск".

За свою историю бригада выполняла разные задачи: охрана общественного порядка в АР Крым летом 1995 г.; участие в комплексных оперативно-розыскных специальных операциях в Киеве и Черкассах в 1997-99 гг.; обеспечение общественного порядка во время встреч президента США и Папы Римского и во время футбольного чемпионата Евро 2012.

Начало Великой войны

С началом российской агрессии в 2014 г. бригада приняла участие в боевых действиях, защищая страну. И весной на базе бригады были сформированы два батальона оперативного назначения, куда вошли добровольцы из самообороны Майдана и территориальной обороны (подразделение "Донбасс"). Первый батальон возглавил генерал-майор Сергей Кульчицкий, руководивший боевой учебой и слажеванием.

В течение лета бойцы бригады уничтожали танки под Славянском, задерживали сепаратистов в Ямполе, проводили разведку боем под Донецком, отбивали украинские блокпосты под Бахмутом, уничтожали вражеские блокпосты в Попасной, штурмовали оккупированный Первомайск, а также захватывали склад с оружием. Лисичанск, Попасную и другие населенные пункты Донецкой и Луганской областей.

Батальон "Донбасс" понес тогда большие потери от российской армии во время выхода из Иловайского котла, уничтожив перед этим несколько блокпостов, огневых точек, минометов и десятки террористов во время боев в городе. В этот период бойцы участвовали и в защите Мариуполя. Зимой 2015 г. воины вернулись на восток для сдерживания противника между Углегорском и Дебальцево.

Бригада получила тяжелую бронетехнику и гаубическую артиллерию и стала первой в Национальной гвардии бригадой с подобным вооружением. Летом 2015 г. гаубичный артиллерийский дивизион был откомандирован к востоку в направлении Дебальцево, для удержания линии разграничения.

После спада активности на линии фронта бойцы привлекались к ограничительным мерам в связи с пожаром в пгт. Глеваха Киевской области, усиление охраны территории зоны безусловного (обязательного) отселения недалеко от Чернобыльской АЭС, охраны общественного порядка возле Верховной рады во время массовых столкновений на митинге с требованием не допустить принятия изменений в Конституцию по децентрализации власти и т.д.

Осенью, в Винницкой области, впервые для части, были проведены крупномасштабные тактико-специальные учения военнослужащих Национальной гвардии с привлечением работников милиции и Национальной полиции с целью подготовки сил и средств к обеспечению выборов депутатов местных советов и городских председателей. Во второй половине 2010-х гг. военнослужащие приобщались к охране общественного порядка.

Полномасштабное вторжение России

24 февраля 2022 г. с началом полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины бригада вошла в группировку сил и средств обороны Киева. Бойцы охраняли аэропорт "Борисполь", аэродромы "Святошин", "Чайка", "Жуляны", и дамбу Вышгородской ГЭС, а также защищали Киев на внутреннем рубеже обороны в районе путепровода по улице Богатырской и на внешнем рубеже обороны: село Мощун, село Горенко, село Романовка в Киевской области. В селе Мощун расчет ПЗРК "Игла" уничтожил вертолет "Ка-52".

С начала апреля ротная группа охраняла автомобильный мост через реку Припять в городе Чернобыль Киевской области, а батальонная тактическая группа заняла батальонный район обороны на внешнем рубеже города Киева в Черниговской области.

Начиная с июня батальонно-тактическая группа бригады вошла в подчинение Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Бойцы участвовали в обороне Северодонецка и Лисичанска Луганской области и Бахмута Донецкой области.

В декабре во время утренних ракетных обстрелов Киева в Гостомельском районе стрелок бригады захватил цель и сбил ракету с помощью ПЗРК "Игла 1", а в селе Красиловка Броварского района расчет зенитной установки ЗУ-23 обстрелял и сбил крылатую ракету.

Весной 2023 г. батальоны и артиллерийские подразделения бригада "Буревій" занимали оборонные позиции в промзоне в районе поселка Белогоровка Луганской области. С июня до теперь батальонно-тактические группы воинской части 3027 держат линию фронта в Серебрянском лесничестве в направлении Кременной и в селе Стельмаховка Луганской области. Подразделениями пехоты, боевых машин, артиллерии и аэроразведки регулярно уничтожаются живая сила, укрепление и техника противника.

Подразделения зенитно-ракетного дивизиона охраняют небо над Киевом и Киевской областью в составе сил противовоздушной обороны. В течение 2023-24 годов ими были сбиты 4 ракеты.

В марте 2024 г. Президент Владимир Зеленский вручил Первой президентской бригаде "Буревій" почетное отличие "За мужество и отвагу", почитая героизм, проявленный бойцами во время защиты государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

День воинской части 3027

Согласно приказу МВД Украины от 09.10.2019 № 847, день воинской части 3027 установлен 01.06.1994.

За время существования воинской части 3027 г. ее возглавляли:

1994-1996 полковник Лагода Анатолий Сергеевич;

1996-1998 полковник Марковский Василий Владимирович;

1998-2000 генерал-майор Братчик Сергей Борисович;

2000-2003 полковник Ткаченко Юрий Иванович;

2003-2005 генерал-лейтенант Гарипов Игорь Хаевич;

2005-2011 генерал-майор Гарча Олег Демьяович;

2011-2013 полковник Чумак Василий Васильевич;

2013-2014 полковник Лилявский Александр Романович

2014-2022 полковник Мусиенко Владимир Григорьевич;

2022-2023 полковник Мишакин Николай Николаевич;

С 2023 по настоящее время подполковник Задорожный Антон Олегович.

С начала полномасштабного вторжения за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге 383 военнослужащих части награждены государственными наградами, среди них:

Награда Президента Украины "Крест боевых заслуг" — полковник Мишакин Николай Николаевич;

Орден "Богдана Хмельницкого" III-степени – 3 военнослужащих;

Орден "Данила Галицкого" — 3 военнослужащих;

Орден "Княгини Ольги" – 1 военнослужащий;

Орден "За мужество III степени" – 143 военнослужащих;

Медаль "За безупречную службу" — 1 военнослужащий;

Медаль "Защитникам отечества" — 53 военнослужащих;

Медаль "За военную службу Украине" — 177 военнослужащих.

Герои бригады

Награды "Герой Украины" и орден "Золотая звезда" (посмертно) получили:

Майор Карватко Богдан Владиславович, старший помощник начальника отделения боевой и специальной подготовки. 16 сентября 2022 г.

В июне 2022 г. офицер заминировал позиции в окрестностях села Метелкино недалеко от Северодонецка, спрогнозировав попытку врага прорвать оборону на двух танках Т-62М, одной БМП и 60 солдатами. Подпустив окупантов ближе, Богдан совершил дистанционный подрыв мин, уничтожив танк и БМП. После этого он подбил второй Т-62М из ручного противотанкового гранатомета, а затем огнем из ручного пулемета уничтожил 5 окупантов. Атака была отбита.

После российских обстрелов Северодонецка из реактивных систем залпового огня "Град", офицер организовал поиск и эвакуацию пострадавших в нескольких жилых домах, где разгорелся пожар. Гвардейцы во главе с майором Карватко эвакуировали 18 местных жителей, в том числе троих детей, переправив их через реку Северский Донец.

20 июня 2022 г. в северных окрестностях Лисичанска он осуществлял огненное прикрытие автодороги Северодонецк — Бахмут, по которой отходили колонны отдельной аэромобильной бригады и отдельного мотопехотного батальона ВСУ. Несмотря на массированный обстрел позиций гвардейцев по реактивным системам залпового огня, они в течение трех часов держали оборону. Когда защитные постройки были фактически разрушены, россияне пошли в наступление, и возникла угроза оказаться в окружении. Майор Карватко приказал подчиненным отходить на запасные позиции, а сам остался прикрывать их огнем из пулемета. Офицер уничтожил около десятка захватчиков, пока не получил смертельного ранения.

Павел Витальевич Трухан, младший лейтенант, командир взвода тяжелых пулеметов. 24 февраля 2024 г.

Неоднократно эвакуировал и прикрывал огнем побратимов под Северодонецком, Лисичанском и Бахмутом, инициировал штурмы вражеских позиций и ликвидировал до 5 окупантов со снайперской винтовки. Погиб 28 апреля 2023 в Белогоровке во время вражеского штурма позиций и обстрела из минометов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине формируют "Гвардию наступления": в МВД назвали основные задачи подразделения. Штурмовые бригады добровольцев созданы, чтобы освобождать захваченные Россией территории.