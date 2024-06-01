Утилізовували окупантів з 2014: бригада "Буревій" відзначає своє 30-річчя, історія та цікаві факти (фото)

Завжди й всюди одні з перших

Легендарна бригада Гвардії наступу "Буревій" сьогодні, 1 червня, відзначає 30 років від дня свого створення. У цій бригаді чимало унікального, від історії створення до мужніх воїнів, які нині служать у її лавах та боронять Україну від російської навали. Бригада "Буревій" — це бригада утилізації російських військових. Саме так зазначено на сайті Гвардії наступу.

"Телеграф" розповідає історію створення легендарної Першої Президентської бригади оперативного призначення ім. гетьмана Петра Дорошенка — "Буревій". Саме з цієї бригади й їхньої військової частини почала формуватись оновлена Національна Гвардія України. На базі в/ч формувалися нові підрозділи оновленої структури НГУ.

Крім того, як зазначають у бригаді, всім відомий День добровольця також став можливим завдяки їхнім бійцям і тісно повʼязаний із нашою частиною.

"Адже саме добровольці Самооборони Майдану, у тандемі з військовим підрозділом "Барс", сформували тоді перший добровольчий полк під командуванням генерал-майора Кульчицького. І присягу вони приймали, і підготовку перед виїздом на Донбас у зону АТО, вони проходили саме на базі нашої частини", — розповіли нам у бригаді.

Історія створення

Військова частина 3027 була сформована за постановою кабінету міністрів у 1994 р. у складі Внутрішніх Військ МВС України, і пізніше набула найменування як бригада спеціального призначення "Барс". Майже відразу після подій Євромайдану військова частина була реорганізована в 1-шу бригаду оперативного призначення відновленої Національної гвардії України. У 2017 р. згідно з указом Президента України 1-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України присвоєно почесне найменування "Президентська імені гетьмана Петра Дорошенка" з метою увіковічення пам’яті видатного державного, політичного та військового діяча.

У рамках кампанії МВС України у 2023 р. було сформовано штурмові бригади Національної гвардії, Національної поліції та ДПСУ. Проєкт називається "Гвардія наступу". Серед штурмових бригад на базі Першої Президентської бригади оперативного призначення було сформовано бригаду наступу "Буревій" із залученням вмотивованих добровольців для підготовки та участі в наступальних операціях. Назва також розшифровується як "бригада утилізації російських військ".

За свою історію бригада виконувала різноманітні задачі: охорона громадського порядку в АР Крим влітку 1995 р.; участь у комплексних оперативно розшукових спеціальних операціях у Києві та Черкасах у 1997-99 рр.; забезпечення громадського порядку під час зустрічей президента США і Папи Римського, та під час футбольного чемпіонату Євро 2012.

Початок Великої війни

З початком російської агресії у 2014 р. бригада долучилась до участі у бойових діях, захищаючи країну. І навесні на базі бригади були сформовані два батальйони оперативного призначення, куди увійшли добровольці з самооборони Майдану та територіальної оборони (підрозділ "Донбас"). Перший батальйон очолив генерал-майор Сергій Кульчицький, який керував бойовим навчанням та злагодженням.

Протягом літа бійці бригади знищували танки під Словʼянськом, затримували сепаратистів у Ямполі, проводили розвідку боєм під Донецьком, відбивали українські блокпости під Бахмутом, знищували ворожі блокпости у Попасній, штурмували окупований Первомайськ, захоплювали склад зі зброєю та технікою у Лисичанську, а також звільняли Костянтинівку, Лисичанськ, Попасну та інші населенні пункти Донецької та Луганської областей.

Батальйон "Донбас" зазнав тоді великих втрат від російської армії під час виходу з Іловайського котла, знищивши до того кілька блокпостів, вогневих точок, мінометів та десятки терористів під час боїв у місті. У цей період бійці брали участь і у захисті Маріуполя. Взимку 2015 р. воїни повернулися на схід для стримування противника між Вуглегірськом та Дебальцеве.

Бригада отримала важку бронетехніку й гаубичну артилерію і стала першою у Національній гвардії бригадою із подібним озброєнням. Влітку 2015 р. гаубичний артилерійський дивізіон був відряджений на схід у напрямку Дебальцеве, для утримання лінії розмежування.

Після спаду активності на лінії фронту бійці залучалися до обмежувальних заходів у звʼязку із пожежею у смт. Глеваха Київської області, посилення охорони території зони безумовного (обов’язкового) відселення неподалік Чорнобильської АЕС, охорони громадського порядку біля Верховної ради під час масових сутичок на мітингу з вимогою не допустити прийняття змін до Конституції щодо децентралізації влади, тощо.

Восени, у Вінницькій області, вперше для частини, були проведені великомасштабні тактико-спеціальні навчання військовослужбовців Національної гвардії із залученням працівників міліції та Національної поліції, з метою підготовки сил та засобів до забезпечення виборів депутатів місцевих рад та міських голів. У другій половині 2010-их рр. військовослужбовці долучались до охорони громадського порядку.

Повномасштабне вторгнення Росії

24 лютого 2022 р. з початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України бригада увійшла в угрупування сил і засобів оборони Києва. Бійці охороняли аеропорт "Бориспіль", аеродроми "Святошин", "Чайка", "Жуляни", та дамбу Вишгородської ГЕС, а також захищали Київ на внутрішньому рубежі оборони в районі шляхопроводу по вулиці Богатирській, та на зовнішньому рубежі оборони: село Мощун, село Горенка, село Романівка Київської області. У селі Мощун розрахунок ПЗРК "Ігла" знищив вертоліт "Ка-52".

З початку квітня ротна група охороняла автомобільний міст через річку Прип’ять в місті Чорнобиль Київської області, а батальйонна-тактична група зайняла батальйонний район оборони на зовнішньому рубежі міста Києва в Чернігівській області.

Починаючи з червня батальйонна-тактична група бригади увійшла в підпорядкування Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Бійці брали участь в обороні Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області та Бахмуту Донецької області.

У грудні під час ранкових ракетних обстрілів Києва в Гостомельському районі стрілець бригади захопив ціль і збив ракету за допомогою ПЗРК "Ігла 1", а в селі Красилівка Броварського району розрахунок зенітної установки ЗУ-23 обстріляв та збив крилату ракету.

Навесні 2023 р. батальйоні та артилерійські підрозділи бригада "Буревій", займали оборонні позиції у промзоні в районі селища Білогорівка Луганської області. Із червня до тепер батальйонно-тактичні групи військової частини 3027 тримають лінію фронту у Серебрянському лісництві в напрямку Кремінної, та в селі Стельмахівка Луганської області. Підрозділами піхоти, бойових машин, артилерії та аеророзвідки регулярно нищиться жива сила, укріплення та техніка противника.

Підрозділи зенітно-ракетного дивізіону охороняють небо над Києвом та Київською областю у складі сил протиповітряної оборони. Протягом 2023-24 років ними було збито 4 ракети.

У березні 2024 р. Президент Володимир Зеленський вручив Першій президентській бригаді "Буревій" почесну відзнаку "За мужність та відвагу", шануючи героїзм, виявлений бійцями під час захисту державного суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

День військової частини 3027

Відповідно до наказу МВС України від 09.10.2019 № 847 день військової частини 3027 встановлено 01.06.1994.

За час існування військової частини 3027 її очолювали:

1994-1996 полковник Лагода Анатолій Сергійович;

1996-1998 полковник Марковський Василь Володимирович;

1998-2000 генерал-майор Братчик Сергій Борисович;

2000-2003 полковник Ткаченко Юрій Іванович;

2003-2005 генерал-лейтенант Гаріпов Ігор Хаєвич;

2005-2011 генерал-майор Гарчу Олег Дем’яович;

2011-2013 полковник Чумак Василь Васильович;

2013-2014 полковник Лілявський Олександр Романович

2014-2022 полковник Мусієнко Володимир Григорович;

2022-2023 полковник Мішакін Микола Миколайович;

З 2023 по теперішній час підполковник Задорожний Антон Олегович.

З початку повномасштабного вторгнення за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі 383 військовослужбовців частини нагороджені державними нагородами:

Відзнака Президента України "Хрест бойових заслуг" — полковник Мішакін Микола Миколайович;

Орден "Богдана Хмельницького" III-ступеня – 3 військовослужбовці;

Орден "Данила Галицького" — 3 військовослужбовці;

Орден "Княгині Ольги" – 1 військовослужбовець;

Орден "За мужність III ступеня" – 143 військовослужбовців;

Медаль "За бездоганну службу" — 1 військовослужбовець;

Медаль "Захисникам вітчизни" — 53 військовослужбовців;

Медаль "За військову службу Україні" — 177 військовослужбовців.

Герої бригади

Нагороди "Герой України" і ордени "Золота зірка" (посмертно) отримали:

Майор Карватко Богдан Владиславович, старший помічник начальника відділення бойової та спеціальної підготовки. 16 вересня 2022 р.

У червні 2022 р. офіцер замінував позиції на околицях села Метьолкіного неподалік Сєвєродонецька, спрогнозувавши спробу ворога прорвати оборону на двох танках Т-62М, одній БМП та 60 солдатами. Підпустивши окупантів ближче, Богдан здійснив дистанційний підрив мін, знищивши танк та БМП. Після цього він підбив другий Т-62М із ручного протитанкового гранатомета, а потім вогнем з ручного кулемета знищив 5 окупантів. Атаку було відбито.

Після російського обстрілу Сєвєродонецька із реактивних систем залпового вогню "Град", офіцер організував пошук та евакуацію потерпілих у кількох житлових будинках, де зайнялася пожежа. Гвардійці на чолі з майором Карватком евакуювали 18 місцевих жителів, зокрема трьох дітей, переправивши їх через річку Сіверський Донець.

20 червня 2022 р. на північних околицях Лисичанська він здійснював вогневе прикриття автодороги Сєвєродонецьк — Бахмут, якою відходили колони окремої аеромобільної бригади та окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ. Попри масований обстріл позицій гвардійців з реактивних систем залпового вогню, вони упродовж трьох годин тримали оборону. Коли захисні споруди були фактично зруйновані, росіяни пішли в наступ, і виникла загроза опинитись в оточенні. Майор Карватко наказав підлеглим відходити на запасні позиції, а сам залишився прикривати їх вогнем із кулемета. Офіцер знищив близько десятка загарбників, аж поки не зазнав смертельного поранення.

Павло Віталійович Трухан, молодший лейтенант, командир взводу важких кулеметів. 24 лютого 2024 р.

Неодноразово евакуйовував і прикривав вогнем побратимів під Сєвєродонецьком, Лисичанськом та Бахмутом, ініціював штурми ворожих позицій, та ліквідував до 5 окупантів зі снайперської гвинтівки. Загинув 28 квітня 2023 року у Білогорівці під час ворожого штурму позицій та обстрілу з мінометів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні формують "Гвардію наступу": у МВС назвали основні завдання підрозділу. Штурмові бригади добровольців створені, щоб звільняти захоплені Росією території.