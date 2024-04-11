Умер за 2 дня: в Днепропетровской области 6-летний мальчик отравился клубникой

Врачи в двух больницах не смогли помочь пострадавшему

В Днепропетровской области погиб 6-летний мальчик. Виной тому стала съеденная им клубника.

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на собственные источники. По их данным, трагедия случилась в городе Павлоград 9 апреля. В этот день 6-летний местный житель съел клубнику, а уже вскоре пожаловался на плохое самочувствие.

У ребенка была диарея, болел живот, повысилась температура и появилась сыпь. После у потерпевшего начали развиваться полиорганная недостаточность и шоковое состояние. 10 апреля ребенка доставили в местную больницу, а после этого перевели в больницу в областном центре.

К сожалению, врачам так и не удалось спасти жизнь ребенка. Он умер 11 апреля.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше загадочно умер маленький ребенок из Украины.

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