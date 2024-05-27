В Китае ответили на призыв присоединиться к саммиту мира в Швейцарии: не забыли и про Россию

Китай всегда был объективен и справедлив в этом вопросе

Представительница МИД Китая Мао Нин отреагировала на призывы президента Украины Владимира Зеленского к лидеру КНР Си Цзиньпину участвовать в саммите мира в Швейцарии. Она отметила, что Китай выступает за проведение мирной конференции насчет переговоров между Украиной и Россией, но которую будут признавать обе стороны — и Москва, и Киев.

По словам представительницы министерства, Китай всегда был объективен и справедлив в этом вопросе, потому страна и пытается посодействовать дипломатическому решению вопроса. Об этом Мао Нин сказала во время брифинга в понедельник 27 мая.

"Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив", — заявила Мао Нин.

Так же в МИД Китая призвали США "задуматься" о своей ответственности за возникновение и эскалацию войны в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что Соединенные Штаты Америки (США) посетят Глобальный саммит мира в Швейцарии. СМИ ранее писали, что Байден может пропустить конференцию, но Reuters пишет, что на ней будут представители официального Вашингтона.