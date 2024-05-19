Паковать в бусы законно? Могут ли сотрудники ТЦК применять силу по новым правилам мобилизации

Такие действия нужно фиксировать на видео

Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, который изменил определенные подходы работников ТЦК и СП. Однако, как в предыдущей редакции, речи о силовых методах во время вручения повесток не идет.

Об этом рассказал "24 Каналу" Юрист Иван Карнаух. Он объяснил, такой процедуры как государственное принуждение в виде административного задержания или ареста работники ТЦК не могут осуществлять. Даже после внесения изменений, их полномочия именно в этой компетенции, не изменились. К их компетенции и полномочиям относятся информативные меры оповещения. С юридической точки зрения, это, в частности, оформление повесток.

"Полиция имеет право совершать такие меры принуждения, как административный арест, когда они сопровождаются правовыми основаниями. Для того чтобы эти основания были, необходимо довести до сведения лица, что ТЦК обратилась в органы полиции о возможном совершении конкретным лицом нарушения правил воинского учета, например, неявки для обновления данных", – подчеркнул Карнаух.

После того как такая информация попала в полицию, вам могут сказать о том, что вы, согласно данным информативной базы, находитесь в розыске. Кстати, розыск – вообще юридически неверный термин, поскольку он касается исключительно уголовной сферы. Это возможно только на основании постановления следственного судьи и при наличии уголовного производства. В других случаях речь идет о доставке лица в ТЦК, но оно должно быть добровольным.

"Если происходит силовое задержание, то даже у работников полиции нет таких полномочий, не говоря уже о работниках ТЦК и СП", – отметил юрист и подсказал, что такие действия нужно фиксировать на видео, а потом обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о совершении преступления, о превышении пределов полномочий, о незаконных похищениях и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" проверил обстановку возле военкоматов в первые часы действия нового закона.