Пустые пляжи и разруха: как сейчас выглядит легендарный курорт Кирилловка под оккупацией россиян (видео)

Любимый курорт многих украинцев из-за оккупантов снова пустует

В сети появилось видео из курортного поселка Кирилловка на берегу Азовского моря на временно оккупированной части Запорожской области. Сейчас местный пляж почти пуст.

Как можно увидеть на видео, на пляже есть отдыхающие, но их очень мало. И это, несмотря на прекрасную погоду.

Почти все торговые киоски пустуют. А под многочисленными навесами нет людей. Кроме того, на пляже не работают аттракционы. От них остались одни остовы.

Как рассказал глава ОО "Азовское гостеприимство" Денис Катюха, российские оккупанты анонсировали уже третий курортный сезон на оккупированном Азовском побережье и рассказывают о якобы развитии туристической инфраструктуры. В то же время, по его словам, более 90 процентов баз отдыха разграблены, заброшены или используются для размещения российских военных и наемников.

"У россиян, вероятно, есть такая задача, чтобы как можно больше людей приехали на ВОТ. Но с 2014 года также отдыхающих приглашают в Крым, а едут туда в основном те, кто получил путевки. На Азовское побережье будут ехать еще меньше, потому что есть вопросы и к безопасности и к логистике", — подчеркнул Катюха.

Он напомнил, что на азовское побережье до начала полномасштабной войны ехали преимущественно жители левобережья Украины – Запорожья, Харькова, Донецкой и Луганской областей. После оккупации, по его словам, на пляжах можно увидеть разве что жителей ближайших городов – Мелитополя и Энергодара.

Кирилловка на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале июля 2023 года в сети появились видео с Кирилловки, на которых видно, что сейчас этот популярный курорт запущен. Около 80% торговых точек в поселке были закрыты.