Саммит мира под угрозой? Кулеба рассказал о масштабной кампании по дискредитации со стороны России

РФ угрожает мировым лидерам

Дискредитация Саммита мира, письма с угрозами и попытки убедить в том, что заседание не имеет никакой ценности. Россия прибегает к разным способам, чтобы убедить мировых лидеров не участвовать в Саммите мира или посетить его на самом низком уровне.

Об этом рассказал министр МИД Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Тсахкной. Такими действиями РФ лишь подчеркивает важность запланированного на июнь события.

"Чем сильнее противодействие, тем более весома инициатива. Если бы Саммит мира был проходным событием, то наверняка мы бы не видели такой системной работы по всему миру по подрыву его проведения", — сказал Кулеба.

По словам главы украинского МИД, Россия прибегает к разным способам, от дискредитации Саммита в своих заявлениях до прямых угроз мировым лидерам.

"Имеем три вида противодействия… Это дискредитация Саммита мира, рассылаются письма, делаются публичные заявления, проходят встречи, где пытается РФ доказать странам, что это все не имеет никакого значения. Второе — происходят попытки убедить страны отдельные не участвовать вообще… И третий вид, это попытка убедить те страны, которые уже подтвердили свое участие — приехать на Саммит на максимально низком уровне", — отметил Кулеба.

По его словам, действия по подрыву Саммита мира беспрецедентно масштабны, что еще раз подтверждает — мы все делаем правильно, мы на правильном пути.

"Совместно с партнерами создадим прецедент, когда Саммит мира будет созван не на условиях напавшей страны или посреднической страны, а на условиях устава Организации Объединенных Наций", — подчеркнул глава ведомства.

По словам министра, самая масштабная подрывная работа ведется в странах Азии, Африки и Южной Америки.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, кого Австралия направит на саммит по Украине в Швейцарии. Страна сообщила, что ее представит министр по страхованию инвалидов Билл Шортен. Глава МИДа Пенни Вонг подтвердила, что с такой инициативой выступил премьер Энтони Албаниз.