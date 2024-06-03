Пакистан отказался приехать на саммит мира, пишут СМИ: чем это объяснили

Официально об отказе от участия в мероприятии страна еще не сообщала

Пакистан, вероятно, пропустит предстоящий глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Такое решение объясняется усилиями страны по сохранению своего "нейтралитета".

Об этом пишет издание Pakistan Today со ссылкой на свои источники. Там напомнили, что страны так называемого Глобального Юга, включая Пакистан, были приглашены на саммит.

Исламабад впервые получил приглашение на такую международную конференцию по войне России против Украины. На еженедельном брифинге на прошлой неделе представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч подтвердила, что Пакистан приглашен на саммит, отметив, что это приглашение рассматривается.

В то же время, по словам дипломатического источника, "перед саммитом стоит значительное препятствие: отсутствие России, ключевого игрока в конфликте". Собеседник издания также подчеркнул, что отсутствие на саммите РФ "вместе с постоянным дипломатическим давлением со стороны западных государств поставило Пакистан в щекотливое положение, оставляя его присутствие неопределенным".

Для справки. Пакистан – пятая по численности населения страна в мире с населением в 241 миллион человек и вторая по численности мусульманского населения после Индонезии (соответственно, 235 и 233 млн мусульман). Вооруженные силы Пакистана – шестые по численности в мире. У страны также есть ядерное оружие.

Напомним, Китай не будет участвовать в глобальном саммите мира. Пекин отклонил приглашение, потому что условия, которые он выдвигал для своего участия, не были выполнены. Кроме того, по данным СМИ, Саудовская Аравия также не будет участвовать в саммите мира.

В свою очередь Индия согласилась принять участие в саммите мира. Кроме того, страна присоединится к встрече G-7 в Италии.