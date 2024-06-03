Саміт миру під загрозою? Кулеба розповів про масштабну кампанію дискредитації з боку Росії

РФ погрожує світовим лідерам

Дискредитація Саміту миру, листи з погрозами та спроби переконати в тому, що засідання не має жодної цінності. Росія вдається до різних способів, щоб переконати світових лідерів не брати участі у Саміті миру або ж відвідати його на найнижчому рівні.

Про це розповів міністр МЗС України Дмитро Кулеба під час пресконференції зі своїм естонським колегою Маргусом Тсахкною. Такими діями РФ лише підкреслює важливість запланованої на червень події.

"Чим сильніше протидія, тим вагоміша ініціатива. Якби саміт миру був прохідною подією, то напевне ми б не бачили такої системної роботи по всьому світові з підриву його проведення", — мовив Кулеба.

За словами очільника українського МЗС, Росія вдається до різних способів, від дискредитації Саміту у своїй заявах до прямих погроз світовим лідерам.

"Маємо три види протидії… Це дискредитація Саміту миру, розсилаються листи, робляться публічні заяви, відбуваються зустрічі, де намагається РФ довести країнам, що це все немає жодного значення. Друге — відбуваються спроби переконати країни окремі не брати участі взагалі… І третій вид, це намагання переконати ті країни, які вже підтвердили свою участь — приїхати на Саміт на максимально низькому рівні", — зазначив Кулеба.

За його словами, дії з підриву Саміту миру є безпрецедентно масштабними, що вкотре підтверджує — ми все робимо правильно, ми на правильному шляху.

"Спільно з партнерами створимо прецедент, коли Саміт миру буде скликаний не на умовах країни, яка напала чи посередницької країни, а на умовах статуту Організації Об'єднаних Націй", — підкреслив очільник відомства.

За словами міністра, наймасштабніша підривна робота ведеться в країнах Азії, Африки та Південної Америки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, кого Австралія направить на саміт по Україні у Швейцарії. Країна повідомила, що її представить міністр зі страхування інвалідів Білл Шортен. Глава МЗС Пенні Вонг підтвердила, що з такою ініціативою виступив прем’єр Ентоні Албаніз.