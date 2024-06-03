Суд передал легендарный киевский ТРЦ Гулливер в управление АРМА: кто его владелец и могут ли его продать (фото)

Имущество передается только в управление

Арестованный столичный ТРЦ "Гулливер", который принадлежал бизнесмену Виктору Полищуку, передали в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Это постановил Шевченковский районный суд Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского районного суда города Киев. Так, 3 июня 2024 года судья-следователь в рамках уголовного производства рассмотрел ходатайство о передаче ТРЦ Gulliver в управление АРМА. Ходатайство было инициировано Офисом генерального прокурора. Фемида удовлетворила его.

Отмечается, что имущество передается только в управление, а не для реализации.

"Вопрос передачи упомянутого имущества АРМА для реализации следственным судьей не решался. В то же время прокурором в судебном заседании были уточнены требования ходатайства в части решения вопроса исключительно передачи имущества в управление АРМА, а не для реализации, а следовательно, разрешение на реализацию указанного имущества следователем судьей не предоставлялось", – сообщила пресс-служба суда в Facebook.

Также стало известно, что АРМА должно проводить периодические проверки (не реже одного раза в месяц) эффективности управления арестованными активами, переданными им в управление.

Отметим, по данным Forbes, с начала войны в 2022 году компании Виктора Полищука, управляющие многофункциональным комплексом Gulliver, сетью электроники и бытовой техники "Эльдорадо" и несколькими крупными складами, перестали обслуживать кредиты перед госбанками. Погашение должно было состояться в 2025-м, однако после кризиса 2014–2016 годов долг перестал обслуживаться.

В мае 2023-го БЭБ сообщило генеральному директору Gulliver Ирине Круппе о подозрении. Следствие заявляло, что в течение 2019–2021 годов дирекция торгового центра заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в частности с признаками "фиктивности" и "транзитности", на получение различных услуг и приобретение материальных ценностей.

"Дирекция торгового центра заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками "фиктивности" и "транзитности", на получение различных услуг и приобретение материальных ценностей. Фактически в первичные документы были внесены сведения о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не производились, что позволило безосновательно завысить размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость", — гласило сообщение Бюро.

Так обществу – владельцу ТРЦ удалось уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 145,8 млн грн и вывести их в наличку, отмечалось в сообщении.

Как выглядит ТРЦ Гулливер

Как ранее сообщал "Телеграф", Виктор Полищук имеет тесные связи с Россией. Украинское "Эльдорадо", владельцем которого являлся предприниматель, не отказалось от бизнеса из России и после года масштабной агрессии. Жена Полищука — Лилия Резвая, племянница супруги экс-президента России Дмитрия Медведева. Также бизнесмен имел связь с Виктором Медведчуком и Виктором Януковичем.