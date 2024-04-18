Основной путь к Третьей мировой идет через Трампа, а не через Израиль: эксперт объяснил причину

Столкновение Израиля и Ирана не будет означать Третью мировую, как того боятся в Белом доме

В действительности Третья мировая война может начаться не из-за Израиля, а из-за прямого военного столкновения Запада и России. И этот вариант будет более вероятным, если в США выиграет выборы президента Дональд Трамп, который может дестабилизировать НАТО и превратить блок в цель для российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сказал старший научный сотрудник Центра европейских реформ, доктор Луиджи Скацциери в комментарии Sky News. По его словам, столкновение Израиля и Ирана не будет означать Третью мировую, как боятся в Белом доме.

"Возможный конфликт между Ираном и Израилем может перерасти в большой военный пожар на Ближнем Востоке с глобальными последствиями. США почти наверняка будут вовлечены на сторону Израиля, а другие западные страны, включая Великобританию, могут сделать то же самое… Но это не будет Третья мировая война", – сказал он.

По его словам, причина заключается в том, что западные страны будут участвовать в таком конфликте очень ограниченно. Россия, со своей стороны, может поддержать Иран, но этого не сделает Китай, которому есть что терять. Другое дело – если Россия нападет на страны НАТО.

"Основным путем к сценарию Третьей мировой войны остается прямое столкновение Запада с Россией. Этот сценарий будет более вероятен, если Дональд Трамп победит и дестабилизирует НАТО, соблазняя Владимира Путина атаковать страны Балтии. Столкновения с Россией также были бы достаточно вероятны, если западные силы будут привлечены к поддержке Украины в боевых действиях на передовой", – предположил Скацциери.

Похоже, что Третья мировая война начнется в течение следующих пяти-десяти лет, воевать придется против альянса Китая и России, а Украина будет одним из лучших союзников США. Такие ответы дали граждане Соединенных Штатов на соцопросе, проводимом американской организацией YouGov.

Ранее "Телеграф" писал, что угроза Третьей мировой войны вполне реальна, считает бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Поэтому мир должен приложить усилия для ее предотвращения. Если российского диктатора Владимира Путина удастся остановить в Украине, это станет существенным фактором остановки глобального конфликта.

Больше на эту тему читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Третья мировая война вполне возможна, — Курт Волкер о проигрыше России, переговорах с Путиным и планах Трампа"