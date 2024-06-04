"Ризик серйозний": у НАТО назвали країни, на які РФ може напасти після України

НАТО не буде першим місцем, куди може піти РФ

Наразі немає прямої загрози нападу Росії на країни НАТО. Однак ситуація змінюється, тому ніхто не може гарантувати, що агресивна політика РФ не призведе до військової конфронтації ні з балтійськими країнами регіону, ні з іншими країнами НАТО, ні з країнами, які не входять до Альянсу.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів посол Латвії в Україні Ілгварс Клява. На його думку, НАТО не буде першим місцем, куди може піти РФ.

"Прямої військової загрози немає, немає високої ймовірності того, що відбудеться негайний військовий напад Росії на Латвію, або країни Балтії в цілому, або на НАТО в цілому. Але ситуація постійно змінюється. Тому ми не можемо гарантувати, що ця агресивна політика Росії не призведе до військової конфронтації ні з балтійськими країнами регіону, ні з іншими країнами НАТО, ні з країнами, які не є членами Альянсу. Моя особиста думка така, що територія НАТО не буде під найбільшою загрозою. Це не перше місце, куди Росія може піти та перевірити, так би мовити, стійкість", — вважає він.

Однак у будь-якому разі, зазначає Клява, у НАТО відповідально підходять до безпеки та роблять розрахунки.

"Але в будь-якому разі, якщо ми відповідально підходимо до нашої безпеки, і коли ми оцінюємо те, що зараз робить Росія – Росія атакує Україну, спровокувала війну, розпочала війну, повномасштабна війна триває вже понад два роки – роблячи розрахунки, ми бачимо, що існує серйозний ризик для національної безпеки. Цей ризик не негайний, але серйозний. Ви можете бачити це. Є ознаки. Ви можете бачити, що Росія проводить агресивну політику. І вона може піти по інших напрямках. Ми повинні зробити все можливе, щоб звести до мінімуму можливість появи десь на столі в Москві навіть такої думки, що в них це може вийти, або що вони можуть серйозно розглянути можливість нападу на територію НАТО. На мою думку, існує більш високий ризик для країн, які не входять до військового альянсу НАТО", — каже посол.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ГУР вважають, що Росія може захопити країни Балтії за тиждень.