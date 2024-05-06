"СБУ постучит в дверь каждому": журналистка Мосейчук жестко обратилась к украинским мужчинам, ей уже ответили

Комментаторы сразу же вспомнили, что у журналистки сын мобилизационного возраста

Известная украинская журналистка Наталья Мосейчук заявила, что подавляющее большинство мужчин посетят Территориальный центр комплектования (ТЦК) и пройдут военно-врачебную комиссию (ВВК). Другого выхода нет, уверена она.

Об этом журналистка рассказала в выпуске №26 на своем канале. Он называется "Кто автор провала мобилизации?".

Мосейчук обратилась к украинцам, которые уклоняются от выполнения обязанностей по защите Родины и распространяют дезинформацию о мобилизации. "Игрушечный период заканчивается", сказала журналистка.

"Я вам, друзья, хочу сказать, что недолго песенка будет играть, потому что Служба безопасности Украины постучатся в дверь каждому. И игрушечный период, букетно-шоколадный период в Украине закончится. Это не значит, что закончится демократия ― у нас есть замечательные адвокаты, если у вас будет столько денег, чтобы "отбить" и "отмазать" вас, очевидно, но лучше не говорите бред, и не говорите то, что вредит государству. Что касается мужчин, то я думаю, что подавляющее большинство пройдут ТЦК и ВВК, другого выхода нет", ― сказала Мосейчук.

Отрывок из выпуска, разозливший комментаторов

Пользователей соцсетей разозлило заявление журналистки. Большинство комментаторов начали писать бранные сообщения. Некоторые упомянули старшего сына журналистки Антона, родившегося в 1998 году.

Отметим, что после подписания президентского указа мобилизационный возраст снижен до 25 лет. То есть, старший сын Натальи Мосейчук может быть мобилизован, если не имеет права на отсрочку.

Некоторые комментаторы согласны с журналисткой. Одна из пользователей спрашивает, как Украина должна победить, если никто не хочет воевать.

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