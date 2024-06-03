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Впервые в истории украинской политики: Зеленский прибыл с визитом в Филиппины

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский в Манилах Новость обновлена 03 июня 2024, 06:51
Владимир Зеленский в Манилах. Фото radyopilipinas1

Дворец пока не разглашает подробности встречи

В понедельник, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Филиппин Манилы. Там должна состояться встреча с президентом Фердинандом Р. Маркосом-младшим.

Об этом сообщает вебслужба новостей филиппинского правительства Philippine News Agency.

Встреча глав двух государств запланирована во дворце Малаканян (резиденции лидера Филиппин) утром в понедельник, рассказали в Офисе президента по коммуникациям (PCO).

При этом Дворец пока не разглашает подробности встречи.

Данный визит Зеленского в Филиппин состоялся после участия двух лидеров в 21 Международном институте стратегических исследований Shangri-La Dialogue в Сингапуре.

Это главный оборонный саммит стран Азии, который собирает лидеров правительств, оборонных чиновников, экспертов и бизнесменов, поощряя тесное сотрудничество между странами для решения проблем региональной безопасности.

Зеленский на этом мероприятии, в частности, публично призвал к "политической поддержке" азиатских стран на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины. Также он высказался по поводу проведения Глобального саммита мира, который планируется в Швейцарии в середине июня.

Владимир Зеленский уже прокомментировал свой визит в Филиппины.

"Впервые в истории наших двусторонних отношений встретился с Президентом Фердинандом Маркосом-младшим. Благодарен Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за четкую позицию по агрессии России против нашей страны, а также за поддержку важных резолюций ООН. Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии.

"Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите", — написал президент.

Также обсудили двустороннее сотрудничество, в частности экспорт украинской аграрной продукции в Филиппины.

Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в Стокгольме подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку. Перед этим такое соглашение было подписано с Исландией.

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