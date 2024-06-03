Впервые в истории украинской политики: Зеленский прибыл с визитом в Филиппины

Дворец пока не разглашает подробности встречи

В понедельник, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Филиппин Манилы. Там должна состояться встреча с президентом Фердинандом Р. Маркосом-младшим.

Об этом сообщает вебслужба новостей филиппинского правительства Philippine News Agency.

Встреча глав двух государств запланирована во дворце Малаканян (резиденции лидера Филиппин) утром в понедельник, рассказали в Офисе президента по коммуникациям (PCO).

При этом Дворец пока не разглашает подробности встречи.

Данный визит Зеленского в Филиппин состоялся после участия двух лидеров в 21 Международном институте стратегических исследований Shangri-La Dialogue в Сингапуре.

PANOORIN | Ilan sa mga tagpo sa bilateral meeting nina Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. at Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy na ginanap ngayong araw sa President's Hall sa Malacanang. Kabilang sa mga opisyal na dumalo si Speaker Martin Romualdez. | @KathForbes_RP1



📸… pic.twitter.com/JjqPIDw2mM — Radyo Pilipinas (@radyopilipinas1) June 3, 2024

Это главный оборонный саммит стран Азии, который собирает лидеров правительств, оборонных чиновников, экспертов и бизнесменов, поощряя тесное сотрудничество между странами для решения проблем региональной безопасности.

Зеленский на этом мероприятии, в частности, публично призвал к "политической поддержке" азиатских стран на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины. Также он высказался по поводу проведения Глобального саммита мира, который планируется в Швейцарии в середине июня.

Владимир Зеленский уже прокомментировал свой визит в Филиппины.

"Впервые в истории наших двусторонних отношений встретился с Президентом Фердинандом Маркосом-младшим. Благодарен Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за четкую позицию по агрессии России против нашей страны, а также за поддержку важных резолюций ООН. Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии.

"Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите", — написал президент.

Также обсудили двустороннее сотрудничество, в частности экспорт украинской аграрной продукции в Филиппины.

Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в Стокгольме подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку. Перед этим такое соглашение было подписано с Исландией.