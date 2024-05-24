"Отмазал" троих сыновей и хотел зарабатывать рубли: в Черкасской области водитель Uklon попал в скандал

Водитель на время расследования отстранен от работы

В Черкасской области разгорелся скандал с водителем Uklon, который "отмазал" своих трех сыновей от военной службы. Подробности он рассказал своей клиентке во время поездки.

Об этом пишет "Informator.ua". Отмечается, что в этом водителю помогли фейковые справки по инвалидности для жен сыновей, которые стоили ему 3 тысячи долларов. По ним был оформлен уход за женами, освободив мужей от службы.

Также водитель добавил, что если бы не угрозы его матери проклятиями, он бы уже был в Бердянске с российским паспортом, зарабатывая рубли.

Клиенткой этого водителя оказалась девушка, у которой муж и отец военные, поэтому позиция таксиста ее возмутила. Она начала фиксировать все на камеру телефона и посоветовала водителю быть осторожнее с такими высказываниями, ведь, мол, не всегда знаешь, с кем говоришь.

На что мужчина свысока ответил: "Ничего страшного". Но клиентка сказала, что она жена морского пехотинца, дочь ГУР-военного и врач на Харьковском направлении. На это водитель уже саркастически заверил, что верит ей.

Однако во время их разговора мужчина рассказал клиентке все, что хотел. Поэтому на видео, не подбирая слов, с использованием бранной лексики, уже отвечала женщина военного. Она посоветовала водителю "хоть немного включать голову".

"Очень попрошу в своих выводах о рублях немножко завалиться…", – эмоционально ответила ему пассажирка.

Тут водитель уже попросил с ним не разговаривать так, но девушка не останавливалась. Она посоветовала мужчине, как он хочет "ехать обратно в Бердянск (оккупированный с 2022 года Россией — ред.), получать там российский паспорт и работать там за рубли", пока ее семья спасает его же город.

Водитель ответил, что не хочет туда ехать, равно как и в Москву или еще куда-нибудь. После чего попросил у пассажирки прощения.

"Если я вас обидел, извините, не надо со мной так разговаривать…", — сказал он.

После поездки с горе-водителем Uklon клиентка пожаловалась на него в компанию. Там пообещали на время расследования инцидента отстранить водителя от работы. Также девушке выплатили незначительную компенсацию за неприятное путешествие.

"Спасибо, что сообщили нам об этом случае, очень ценим ваш фидбек! По вашему обращению жалобу зафиксировали, пока водитель ограничен от выполнения заказов. Кроме того, насчитали вам небольшую компенсацию на кошелек в приложении. Благодарны вам, что помогаете двигать мир и наш сервис ", — ответили в компании.

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