У вас нет света, а в домах рядом есть: энергетики объяснили, почему так происходит

Отключить отдельно один дом невозможно

Графики почасовых отключений, действующих в Украине, предусматривают поочередное отключение электроэнергии у потребителей. Однако в некоторых домах свет может не исчезать, в то время как в соседнем его отключают регулярно.

Почему так происходит, объяснили в Центральной энергетической компании. Отмечается, что влияет то, к какой линии подключены жилые объекты.

"Что касается наличия электроэнергии в других домах, в то время как оно отсутствует по адресу заявителя, то следует объяснить, что свойства энергосистемы не позволяют оперативного выборочного (по отдельной точке присоединения) отключения одного дома при наличии в схеме электроснабжения объектов критической инфраструктуры ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что неравномерное отключение домов, на одной и той же улице, может происходить из-за того, что они заживлены от разных подстанций. В компании объяснили, что электрические сети устроены так, что отключают линии электросетей, к которым присоединены дома, а не каждый дом в отдельности.

Так что и получается, что некоторые дома питаются на линиях, где отсутствуют объекты критической инфраструктуры. А другие подключены к линиям, питающим объекты критической инфраструктуры (коммунальные котельные и насосные станции, больницы и т.п.).

"При таких обстоятельствах необходимость обеспечения непрерывного электроснабжения на объекты критической инфраструктуры не позволяет отключать дома, питающиеся из этих сетей при применении графиков почасовых отключений", — говорится в сообщении.

В то же время в ЦЭК добавили, что постоянно проводят анализ схем питания потребителей и объектов критической инфраструктуры, разрабатываются и внедряются меры по обеспечению максимально равномерного и недискриминационного привлечения к графикам отключений всех потребителей с учетом особенностей построения электросети и необходимости обеспечения распределения электрической энергии предприятиям критической инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" писал, что ситуация в энергосистеме Украины в первую неделю июня будет гораздо труднее, чем в мае. Из-за многочисленных повреждений после российских террористических актов существует сильный дефицит электроэнергии, поэтому отключения света будут продолжаться.