Могли поднять тариф еще и не так: Галущенко рассказал, какая рыночная цена на свет

Сейчас важно удержать систему, чтобы не остаться без света

Министр энергетики Герман Галущенко назвал повышение тарифа на свет сложным, но необходимым шагом. Из-за российских обстрелов нужно провести масштабную реконструкцию объектов энергосистемы, требующую много средств.

Поэтому сейчас главная цель — удержать систему, чтобы не остаться без электроэнергии. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства энергетики Украины.

"Повышение тарифа — это сложный, но необходимый шаг. Цель — не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны привлечь все возможные ресурсы", — пояснил Галущенко.

Министр подчеркнул, что этот тариф меньше рыночной стоимости электроэнергии. Она составляет 7,5 грн за 1 кВт*ч. Старый тариф покрывал всего одну треть реальной стоимости.

Украинцы, которые не смогут сами платить за электроэнергию, могут получить помощь от государства. Речь идет об адресных субсидиях.

"Государственная поддержка должна быть справедливой и направленной на тех, кто действительно в ней нуждается. Те, кто не может позволить оплачивать услуги по электроснабжению по новому тарифу, будут получать помощь от государства — адресные субсидии", — подчеркнул Галущенко.

Напомним, правительство 31 мая приняло решение повысить тариф на свет с 2,64 грн за 1 кВт*ч до 4,32 грн /кВт*час. Он будет действовать с 1 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Для поддержки населения был введен льготный тариф, который будет действовать в отопительный сезон. Украинцы, использующие электроотопительные установки, с 01.10.24 по 21.04.25 будут платить по старому тарифу. То есть по 2,64 грн за 1 кВт*ч. На льготный тариф имеется ограничение на потребления до 2000 кВт*ч электроэнергии в месяц.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцев призывали готовиться к более жестким графикам отключения света. Эксперт рассказала, когда электроэнергию будут выключать на более длительный срок.