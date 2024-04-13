Много "плюшек" для добровольцев: Минобороны рассказало, как будет поощрять воинов ВСУ к службе

Подробно об этом можно узнать в рекрутинговых центрах

В Министерстве обороны Украины рассказали, что люди, которые будут подписывать контракт, получат определенные льготы. Это создается для поощрения и поддержки военнообязанных.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона. По его словам, контрактники получат пособие с покупкой квартиры, машины и не только.

Он отметил, что подробно об этом можно узнать в рекрутинговых центрах, где не вручат повестку, однако предоставят необходимую информацию.

" 50% на квартиру, если человек берет квартиру в кредит. Плюс после первого контракта еще 100 тыс. грн человек может получать", — говорит Лазуткин.

По его словам, контрактник, желающий купить машину, в течение трех месяцев после подписания контракта может получить 150 тыс. грн.

"Освобождаются от выплаты пени в некоторых случаях — много таких моментов", — добавил спикер.

Напомним, в Минобороны рассказали, когда законопроект о демобилизации может быть готов. По словам Лазуткина, он уже разрабатывается. И этот процесс действительно может занять 8 месяцев, как говорили ранее, однако сроки могут изменяться.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны рассказали, когда "ограниченно пригодные" начнут проходить ВЛК.