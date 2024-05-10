Сухопутные войска создадут собственный рекрутинговый центр: названа самая нужная специальность

Кандидаты смогут сами выбирать подразделение

В Украине будет создан рекрутинговый центр по укомплектованию воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Соответствующее решение приняло командование Сухопутных войск.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он подчеркнул, что сейчас беспилотные технологии решают ряд сложных и важных боевых задач на поле боя.

Учитывая это, по словам Павлюка, в первую очередь основной задачей центра определен отбор и комплектование подразделений беспилотных систем Сухопутных войск. Он отметил, что это должны быть мотивированные кандидаты с необходимыми качествами для дальнейшего обучения и получения военно-учетной специальности в направлении беспилотных систем.

"При отборе каждый кандидат, отвечающий условиям, сможет выбрать подразделение, в котором он хочет служить. Базовая общевойсковая подготовка будет обеспечиваться в рамках специального учебного батальона, профессиональная — также на базе отдельного центра и под руководством специалистов с боевым опытом", — подчеркнул командующий.

Более подробную информацию о программе отбора и подготовке специалистов беспилотных систем можно получить по телефону горячей линии: 0800301314.

Напомним, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Накануне за эти документы проголосовала Верховная Рада.