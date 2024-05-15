Программисты, люди без опыта, ветераны и даже супруги: кто приходит в центр рекрутинга в Киеве

"Телеграф" побывал изнутри киевского рекрутингового центра

Прошло уже две недели после того, как центр рекрутинга украинской армии начал свою работу в Киеве. В небольшом кабинете было немного шумно — люди все таки заинтересовались таким форматом вступления в ряды ВСУ. На собеседованиях мужчины не боялись задавать волнующие вопросы.

На какие профессии возник ажиотаж и что побуждает людей прийти к рекрутерам? По этим и другим темам "Телеграф" пообщался с новобранцами и начальником центра.

Обратилось более сотни человек

Среди посетителей рекрутингового центра в тот день выделялся Богдан. Его стремление присоединиться к рядам ВСУ было решительным. Он знал, где хотел бы служить: в должности, связанной с защитой информации и кибербезопасностью. Имея соответствующее образование и опыт, он хотел быть полезным для страны.

Богдан выбрал рекрутинговый центр, поскольку хочет быть уверенным, что попадет в "то самое" место. Однако мужчина до сих пор волнуется по этому поводу.

Впрочем, рекрутеры уверяют – соглашение, достигнутое во время собеседования, будет соблюдено на 100%.

– У меня на войне погиб старший брат, – рассказывает Богдан "Телеграфу". — В марте 2023 его убил российский снайпер. Младший брат также отвоевал около полутора лет. Я понимаю, что война продолжается, и поэтому предпочитаю подготовиться самостоятельно, а не ждать повестки. Я хочу быть полезным для армии. Бежать я не собираюсь. Это моя мотивация".

Чтобы узнать подробности, "Телеграф" также пообщался с Романом Ушевым, начальником центра рекрутинга армии.

— На сегодняшний день 141 человек обратился в наш центр, — говорит Роман, показывая подробную статистику за последнюю неделю работы центра.

Если подробнее: с 30 апреля по 9 мая в центр обратилось 89 человек, среди которых 78 мужчин и 11 женщин. Часто приходят присоединиться к армии супругами, то есть женщина вместе с мужем. Однако обращение в центр — это только первый шаг.

— Это только те, которые пришли. А уже в ходе консультации человек решает, хочет он присоединиться к армии или не хочет и думает, – говорит Роман.

Начальник центра рекрутинга украинской армии в Киеве Роман Ушев

Те, кто действительно хочет поступить на военную службу, заполняют анкеты.

— Наши девочки-рекрутеры заполняют им анкету, связываются с частями, отправляют анкету на часть, – объясняет процесс начальник центра.

По его словам, в прошлую пятницу 38 человек уже зарегистрировали анкеты для вступления — 29 мужчин и 9 женщин.

— Из них 18 человек уже получили отношения, то есть их принимают на службу. Еще 20 человек на тот момент ожидали ответа, — делится Роман Ушев.

По его наблюдениям, возраст украинцев, которые обращаются в центр, колеблется от 25 до 43 лет. Это почти молодежь. Однако были и те, кому за 65, и у них есть боевой опыт. Для людей постарше предлагают работу инструкторов и преподавателей при военных институтах и кафедрах.

— Их боевой опыт там очень ценен, — отмечает Роман.

Рекрутинг ВСУ привлекает айтишников

Наибольший спрос, по наблюдениям Романа Ушева, возник на профессии, касающиеся новейших военных технологий:

— Большинство хотят работать с дронами. К нам приходят люди, желающие учиться этому с нуля. Если есть техническое образование, могут быть сборщиками, техническим персоналом.

Также в ряды ВСУ охотно вливаются и высококвалифицированные айти-специалисты.

— К нам приехал выпускник Гарварда – математик и программист очень высокого уровня. Он сам пожелал приобщиться к защите страны. Мы нашли для него подразделение по специальности — защита информации очень важна, — делится примером Ушев.

По его словам, уровень мотивации и готовности служить у новобранцев высокий.

— Из-за ИПСО и наративов со стороны врага, конечно, некоторые пугаются, что их сразу "бросят на мясо". На самом деле, в армии сотни профессий — от бухгалтеров до медиков, — отмечает Роман.

И даже понимая риски для жизни и здоровья, многие просятся на передовую.

— К нам приходили бойцы, которые после ранения и лечения снова хотели на фронт. Человек сам выбирает, где и как ему служить в нашем центре, – подчеркивает Роман Ушев.

Именно такого военного "Телеграф" встретил в очереди на собеседование. Как рассказывает кадровый офицер Алексей, он долгое время проходил службу, но был комиссован по состоянию здоровья.

— Я полтора года провел в гражданской жизни. Проходил реабилитацию и приводил себя в порядок. Сейчас объективно оценивая свое состояние здоровья и понимая, что могу выполнять задачи, к которым готов — я здесь. Хочу восстановиться на военной службе и в тяжелое для страны время выполнять свой долг. Я не могу стоять в стороне и просто смотреть на происходящее. Для меня не по-мужски отсиживаться, – говорит Алексей.

Без повесток и с полным социальным пакетом

Повестки в центре рекрутинга не раздают. Есть и те, кто пришел на собеседование, а затем передумал вступать в ряды армии.

Отдельно подняли тему тех, кто передумал после получения отношения. Роман говорит, что такое случается:

— Сталкивались с таким опытом, когда некоторые пытаются уклониться от армии, имея отношение. Мы, конечно, не вносим его в черный список. Но сейчас есть четкий срок – 30 суток. Через 30 суток после выдачи отношения оно аннулируется автоматически. Мы даем знать военной части, что человек исчез.

Сейчас в центре работает четыре рекрутера

— Ребята спрашивали, сотрудничаем ли мы с ресурсами вроде Work.ua или Lobby X? — Роман Ушев отвечает на часто задаваемый вопрос посетителей.

Рекрутинговый центр украинской армии — это отдел Киевского бюджетного учреждения "Киев Милитари Хаб" КГГА. Проект создан Киевской военной администрацией при поддержке КГГА в сотрудничестве с Министерством Обороны.

В отличие от сайтов вакансий, в центре обеспечивают комплексное сопровождение будущих военных.

— Человек не просто заполняет анкету, чтобы потом где-то скрыться по дороге. Мы помогаем, чтобы она беспрепятственно прошла все этапы, — отмечает Роман.

После вступления на службу рекрутеры продолжают поддерживать связь с новобранцами и оперативно решать любые проблемные вопросы. Кроме того, семьи военных сразу получают социальный пакет.

— Мы активный социальный хаб. Подхватываем семью на все предусмотренные выплаты, обучение, секции для детей. Человек служит спокойно, зная, что его семья защищена с социальной стороны, — подчеркивает Роман Ушев.

Как заключает начальник центра рекрутинга, Украина находится в состоянии войны, поэтому просто отсидеться гражданам не получится. А центр позволяет выбрать лучшее место.