Мобилизация летом, повестки и "Резерв+". В ТЦК ответили на семь вопросов, которые волнуют всех

Законодательство упростило ТЦК условия вызова военнообязанных, поэтому формальностей станет меньше

С 18 мая в Украине изменены правила мобилизации. И хотя терцентры комплектования и соцподдержки (ТЦК), правозащитники и юристы уже опубликовали многие разъяснения наиболее актуальных положений нового закона об усилении мобилизации — вопросов меньше не стало. Об особенностях вручения повесток, обновления военно-учетных данных и прохождения ВЛК "Телеграф" расспросил спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина.

Кто и где может вручать повестки?

Согласно постановлению Кабмина №560, повестки имеют право вручать:

представители ТЦК — в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия соответствующего ТЦК;

представители структурных подразделений районных военных администраций — в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия соответствующего РВА;

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов — в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяются полномочия соответствующих исполнительных органов;

представители предприятий, учреждений, организаций — на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей).

Представители, уполномоченные вручать повестки, осуществляют оповещения граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения. Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, в пунктах пропуска (блокпостах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Будет ли считаться врученной повестка, отправленная по почте?

Пока нет, но по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, в том числе адреса места жительства, повестка действительно может быть отправлена средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес места жительства военнообязанного или резервиста. В случае, если резервист или военнообязанный в течение 60 дней не уточнил адрес своего места жительства, повестку направляют на его адрес зарегистрированного места жительства.

При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

Получатель присланной повестки должен поставить подпись?

Подпись не требуется. Надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК при отправке повестки средствами почтовой связи являются:

день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства, который был сообщен этим лицом при уточнении своих учетных данных, или по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК и СП другого адреса места жительства.

То есть, если в течение 60 дней гражданин не уточнит свой адрес, повестка может быть направлена по почте на адрес зарегистрированного места жительства.

Кто и в течение какого времени должен обновить свои данные?

В соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", граждане Украины, состоящие на воинском учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу этого закона (это произошло 18 мая) уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии) и другие персональные данные. Для граждан, которые находятся на территории Украины, определены три варианта, как это сделать:

прибыть самостоятельно в ТЦК и СП по месту нахождения на воинском учете или по своему месту жительства, прибыть в центр предоставления административных услуг, через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Должны ли обновлять свои данные военнообязанные, снятые с воинского учета?

Если гражданин снят с воинского учета с формулировкой "с исключением", тогда не нужно. Во всех остальных случаях он продолжает состоять на воинском учете и должен уточнить свои персональные данные.

Нужно ли при обновлении данных приходить ВЛК? В каких случаях необходимо?

Вообще ВЛК нужно проходить для того, чтобы в базе данных была информация о состоянии здоровья военнообязанного. Но если мы говорим об исполнении закона, согласно которому в течение 60 дней нужно уточнить свои данные, то проходить ВЛК не нужно – позже на ВЛК отдельно будут вызывать военнообязанных при необходимости. Но требования постановления Кабмина №1487 никто не отменял. Так что если гражданин пришел за повесткой в ТЦК и СП и его направляют на ВЛК, в этом нет ничего противозаконного.

Достаточно ли гражданину иметь при себе выписку из ЦНАПа или приложение "Резерв+" вместо военно-учетного документа?

В законы Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О правовом режиме военного положения" внесены изменения. Определено, что в период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с удостоверяющим личность документом и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского. Эта норма вступила в силу 18 мая этого года, и за невыполнение предусмотрено наложение штрафа от 17 000 до 25 500 гривен.

Но нужно понимать, что ни выписка из ЦНАПа, ни приложение "Резерв+" не являются военно-учетными документами. Для призывников таким документом является удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение. Кроме того, постановлением Кабмина №559 утверждена новая форма военно-учетного документа, который, конечно, также может иметь при себе гражданин.